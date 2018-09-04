HABER

15 yaşındaki Oğuzhan 15 gündür kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 12:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'da babası ve üvey annesiyle birlikte oturan ve annesinin yanına gitmek için 15 gün önce evden ayrılan Oğuzhan Erdem'den (15) haber alınamıyor.

15 yaşındaki Oğuzhan 15 gündür kayıp

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da babası ve üvey annesiyle birlikte oturan ve annesinin yanına gitmek için 15 gün önce evden ayrılan Oğuzhan Erdem'den (15) haber alınamıyor. Baba Murat Erdem, oğlunun hayatından endişe duyduğunu söyledi.
Antalya'da Kurban Bayramı öncesi Şelale Mahallesi'nde babası ve üvey annesiyle oturduğu evden annesine gitmek üzere ayrılan Oğuzhan Erdem'den, 15 gündür haber alınamıyor. Oğlunun annesine gitmediğini aktaran Murat Erdem, velayet annede olduğu için kayıp başvurusunda da bulunamadığını, hayatından endişe duyduğunu söyledi. Baba Erdem, arkadaşlarından gelen ihbarlar doğrultusunda gidebileceği her yere bakmasına rağmen oğlunu bulamadığını söyledi. Oğlunun birkaç arkadaşıyla birlikte Konya'ya gittiğini duyduğunu belirten Erdem, "Oğlumun üzerinde hiç para yoktu. Konya'ya nasıl gidecek, annesinin evine gitmemiş ve günlerce inşaatlarda yaşamış. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBurası dünyanın merkeziBurası dünyanın merkezi
İdlib'e hava saldırıları düzenlendi, sınırda önlemler artırıldıİdlib'e hava saldırıları düzenlendi, sınırda önlemler artırıldı
Nihal, bisikletiyle işe giderken canından olduNihal, bisikletiyle işe giderken canından oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.