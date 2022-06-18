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  4. 15 yaşındaki Soner Sevim'i hayattan koparmıştı! Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı, kazadan hemen önce....

15 yaşındaki Soner Sevim'i hayattan koparmıştı! Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı, kazadan hemen önce....

18.06.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 20 yaşındaki Muhammet Baha Çetiner aracıyla seyir halindeyken, 15 yaşındaki motosikletli Soner Sevim’in ölümüne yol açmıştı. Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede Çetiner'in sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çetiner’in, aracıyla 200 kilometrenin üzerinde hız yaptığı görüldü.

15 yaşındaki Soner Sevim'i hayattan koparmıştı! Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı, kazadan hemen önce....

Bursa'da 30 Mayıs günü 15 yaşındaki Soner Sevim’in ölümüne yol açan kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aracıyla Sevim'in motosikletine çarpan 20 yaşındaki Muhammet Baha Çetiner'in sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Görüntülerde Çetiner’in, aracıyla 200 kilometrenin üzerinde hız yaptığı görüldü.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, 30 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl’e seyir halinde olan Muhammet Baha Çetiner yönetimindeki otomobil, Metal Sanayi Kavşağı’nda karşıya geçmeye çalışan Soner Sevim’in kullandığı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli, 30 metre sürüklendi. Yaralanan Sevim, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı da iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Hayatını kaybeden 15 yaşındaki Soner Sevim

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Muhammet Baha Çetiner, yaklaşık 2 saat sonra emniyete giderek teslim oldu. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen Çetiner, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sürücünün 2021 yılından ‘mala zarar verme’, ‘drift’ ve ‘polisin dur ihtarına uymamak’ suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI! KAZADAN HEMEN ÖNCE...

Öte yandan kazadan önce Muhammet Baha Çetiner’in yüksek hızda seyrettiği anlardan görüntüleri ortaya çıktı. Çetiner’in çeşitli zamanlarda ve kazadan kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, aracıyla 200 kilometrenin üzerinde hız yaptığı görüldü.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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