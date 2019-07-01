HABER

15 yaşındaki sürücünün kullandığı araçta ruhsatsız tabanca

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 15:14 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurduğu ehliyetsiz sürücü E.D.'nin (15) kullandığı otomobilde, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D., ifadesi alındıktan sonra hakkında 4 bin 506 TL idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

15 yaşındaki sürücünün kullandığı araçta ruhsatsız tabanca

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurduğu ehliyetsiz sürücü E.D.'nin (15) kullandığı otomobilde, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D., ifadesi alındıktan sonra hakkında 4 bin 506 TL idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli Yunus timleri, Yenimescit Mahallesi'nde E.D. yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç Kısmet Sokak üzerinde önü kesilerek durduruldu. Polisin araçta yaptığı aramada torpido gözünde yeşil beze sarılmış 7,65 çapında ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. Tabanca ve mermilere el konulurken, E.D. gözaltına alındı. E.D. emniyetteki ifadesinin ardından hakkında 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'trafiği tehlikeye düşürmek' ve '6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarında 6 bin 136 TL idari para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNEROkyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymişOkyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymiş
Jandarmanın dikkati kazayı aydınlattıJandarmanın dikkati kazayı aydınlattı
'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.