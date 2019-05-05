15 yaşındaki yazar, okurlarıyla buluştu 

Emrullah KARAKAŞ/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN Temel Sınav Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Semanur Cangir, kaleme aldığı 'Arsima' adlı kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu.

Mardin'de lise 2'nci sınıf öğrencisi Semanur Cangir, Lazca, 'Bir sen, bir ben' anlamına gelen 130 sayfalık Arsima adını taşıyan kitabını okurlarına tanıttı. Semanur, liseli 2 genç kızın dostluğunu konu ettiği kitabı için Kızıltepe ilçesinde imza günü düzenledi. Etkinlikte konuşan, Semanur, son bir yılda yaklaşık 150 kitap okuduğunu ve hedefinin Türk edebiyatında ismini yazdırmak olduğunu söyledi.

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