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15 yaşındaki Zehra’dan 6 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 14:09 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde evden "Kırtasiyeciye gidiyorum" diyerek ayrılan 15 yaşındaki kızdan 6 gündür haber alınamıyor.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Salı günü Ayaspaşa Mahallesi’ndeki amcasının evinden "Kırtasiyeciye gidiyorum" diyerek çıkan Zehra Dursun’dan (15) bir daha haber alınamadı.

15 yaşındaki Zehra’dan 6 gündür haber alınamıyor

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde evden "Kırtasiyeciye gidiyorum" diyerek ayrılan 15 yaşındaki kızdan 6 gündür haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Salı günü Ayaspaşa Mahallesi’ndeki amcasının evinden "Kırtasiyeciye gidiyorum" diyerek çıkan Zehra Dursun’dan (15) bir daha haber alınamadı. Kızının eve dönmemesi üzerine anne Bilge Peker, Yeni Mahalle Polis Amirliği’ne giderek durumu bildirdi. Zehra Dursun’un bulunması için ekipler çalışma başlattı.
Kızının hayatından endişe ettiğini belirterek biran önce bulunmasını isteyen anne Bilge Peker, kızını görenlerin veya nerede olduğunu bilenlerin polise bildirmelerini istedi.

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