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15 yaşındaki Zekiye, karaciğer nakli olmayı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 08:23 | Son Güncelleme

 BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde oturan, siroz hastalığı teşhisi konulması üzerine 9 ay önce annesi ile birlikte İzmir'e gelen Zekiye Kalay (15), karaciğer nakli olmayı bekliyor.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde oturan, siroz hastalığı teşhisi konulması üzerine 9 ay önce annesi ile birlikte İzmir'e gelen Zekiye Kalay (15), karaciğer nakli olmayı bekliyor. Kızının günden güne gözünün önünde eridiğini söyleyen Deniz Kalay, "4 çocuğum var hepsini tek başıma büyütüyorum. Zekiye'nin hastalığından diğerlerine yetişemiyorum. Elimden bir şey gelmiyor, yavrum bir an önce nakil olsun iyileşsin istiyorum" deyip, çağrıda bulundu.
Ayvalık'ta annesi ve 3 kardeşi ile birlikte yaşayan Zekiye Kalay'a, 9 ay önce karın şişliği şikayetiyle gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde siroz teşhisi konuldu. Deniz Kalay, 1'inin kalbi delik olan 3 çocuğunu akrabalarına bırakıp, Zekiye ile hastane odalarında yaşamaya başladı. Doktorlar, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Zekiye için karaciğer naklinden başka kurtuluş olmadığını söyledi. Genç yaşta siroza yakalanan Zekiye, binlerce kişinin bulunduğu nakil sırasına girdi.
Çaresiz kaldıklarını ve yardım istediklerini anlatan Deniz Kalay (36), "Hastane hastane geziyoruz. Doktorlar da, 'Bir çare bulamıyoruz, bizim elimizde değil' diyorlar. Gün geçtikçe yavrum gözümün önünde eriyor. İlaçlarla zar zor duruyor, yatağa bağımlı oldu. Hiçbir şey yemiyor, içmiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bir an önce nakil olmasını, tedavi olmasını istiyorum. Aylardır hastanede yatıyorum. Eşim üç yıldır cezaevinde, 4 tane çocuğuma tek başıma bakıyorum. Ama Zekiye bir an önce iyileşsin diye uğraşıyorum. O daha gencecik bir kız çocuğu. Büyüklerimden yardım istiyorum. Nakil sırasına girdik ama ne zaman bulunacağı belli değil. Bizim gibi bekleyen bir sürü kişi var. Yavrum bir an önce kurtulsun istiyorum, elimden hiçbir şey gelmiyor. Diğer çocuklarıma da bakamıyorum, sürekli buradayım. Her gün ağlıyor, ayağa kalksın, düzelsin istiyorum. Benimle bir kelime konuşsun istiyorum" dedi.

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