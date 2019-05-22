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15 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı AVM önünde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak insanları dolandıran ve hakkında kesinleşmiş 15 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile bir yıldır firari olarak aranan şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu Kocaeli’de bir AVM önünde gözaltına alındı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aylardır her yerde aranan firari şahıs yakalandı.

15 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı AVM önünde yakalandı

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak insanları dolandıran ve hakkında kesinleşmiş 15 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile bir yıldır firari olarak aranan şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu Kocaeli’de bir AVM önünde gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aylardır her yerde aranan firari şahıs yakalandı. Edinilen bilgilere göre kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, resmi belgede sahtecilik ve hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan Göksel A.(55) isimli şahsa, Kocaeli, Karabük, Gümüşhane Zonguldak ve Silivri’de işlediği suçlar nedeni ile görülen davalar sonucunda 15 yıl 4 ay 15 gün gün hapis cezası verildi. Denetimli serbestlikten faydalandığı sırada yine suç işlediği tespit edilen Göksel A.’nın yakalanması için 2018 yılı Ağustos ayında arama kararı çıkartıldı. Her yerde aranan şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan fiziki takibin ardından şahsın İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde olduğu tespit edildi.
Harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonda Göksel A. isimli şahıs, bir AVM önünde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

15 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı AVM önünde yakalandı

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