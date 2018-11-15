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15 yıl hapisle aranıyordu, sahte kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde polisin bir otobüste yaptığı kimlik kontrolünde, 12 suçtan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K., sahte kimlikle yakalandı.

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Aksu ilçesinde polisin bir otobüste yaptığı kimlik kontrolünde, 12 suçtan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K., sahte kimlikle yakalandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde, yolculardan T.K.'nın verdiği sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildi. İncelemede yolcunun gerçek adının Y.K. olduğu, hakkında 'basit yaralama', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma', 'mala zarar verme', 'iş ve çalışma hürriyetini ihlali', 'kasten öldürme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'hakaret' suçlarından 12 ayrı yakalama emri ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan Y.K., hakkında 'resmi belgede sahtecilik-başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması' suçlarından işlem yapılarak çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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