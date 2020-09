15 yıl önce kaybolan Orhan Karaoğlan cinayete kurban gitmiş

İzmir’de, 2005 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan; fakat o dönemde yapılan araştırmalar sonucu bulunamayan Orhan Karaoğlan’ın boğularak öldürüldükten sonra cesedinin yakıldığı ve cinayete kurban gittiği tespit edildi. İzmir polisinin titiz bir çalışma yürüterek 15 yıl sonra aydınlattığı cinayet ile ilgili soruşturma kapsamında, Karaoğlan’ın 3 arkadaşı tutuklandı.

Denizli’de ikamet eden bir aile, 2005 yılında İzmir’de oto alım satım işi yapan çocukları Orhan Karaoğlan’dan (39) haber alamadı. Aile daha sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen polis, o dönemlerde Karaoğlan’ın izine rastlayamadı. Daha sonra ise 39 yaşındaki Orhan Karaoğlan, kayıtlara kayıp şahıs olarak geçti.

Karaoğlan dosyası raftan indi, İzmir polisi dedektif gibi iz sürdü

Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın talimatıyla talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu ve kayıp kişilerin dosyaları tek tek incelemeye alındı.

Özel ekip, Orhan Karaoğlan dosyasını da raftan indirerek yeniden açtı. İzmir polisi, konuyla ilgili saha çalışması yaptı, Karaoğlan’ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri radarına aldı ve bazı bulgular üzerine cinayet üzerine yoğunlaştı. Bu süreçte polis ekipleri, 40’ı aşkın kişinin ifadesine başvurdu ve ekipler 2 yıl boyunca dedektif gibi iz sürerek çalışma yürüttü.

Didik didik ederek iz süren ekipler, şüphelilerin Karaoğlan’ın arkadaşları M.Y. (47), Y.A. (43) ve S.O. (44) olduğunu tespit etti ve harekete geçildi.

S.O’nun bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi ve şahsın ifadesi SEGBİS vasıtasıyla alındı. Diğer şüpheliler M.Y. Denizli’de, Y.A. ise İzmir’de operasyonla gözaltına alındı.