15 yıl önceki cinayetin zanlıları tutuklandı

Konya’da 15 yıl önce kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği öğrenilen ve kemikleri gömüldüğü yerden çıkarılan Necati Keleş’in katil zanlıları olan karısı, kayın biraderi ve akrabası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinen bilgiye göre, 19 Kasım 2005 tarihinde Necati Keleş’ten haber alamayan annesi Ayşe K., polise kayıp başvurusunda bulundu. Kaybolduğu yıl 31 yaşında olan Necati Keleş yaşadığı Çumra ilçesi ve çevresinde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Necati Keleş’in eşi ve yakınları gözaltına alındı

15 yıl boyunca kayıp olan Necati Keleş’le ilgili Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyası kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını kayıp Necati Keleş’in öldürüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmaların ardından Necati Keleş’in eşi Sebahat B., (46) kayın biraderi Mustafa Y., (44) Sebahat B.’nin ilk eşinin yeğeni Kadir B. (41) ve Necati Keleş’in üvey oğlu H.B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan fiziki takibin ardından gözaltına alındı.