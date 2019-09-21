15 yıl sabretti 16'ncı organ bağışıyla şifa buldu

Esen, ekiplerin böbreği başarıyla nakletmesiyle 16'ncı kez kadavradan yapılan bağış ile hem sağlığına kavuşmanın hem de diyalizden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bu süre içinde 15 kez kadavradan böbrek çıkmasına rağmen uyumlu olmadığı için böbrek nakli yapılamayan Esen, umudunu kaybetmedi.

Gülabi Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Organ nakli için 15 yıl önce Erzurum'a geldim. 15 yılda 15 kez kadavradan böbrek çıktı, hastaneye geldim, ancak yapılan tahlillerde uyum sağlanmadığı için böbrek nakli olamadım. Yaklaşık 2 hafta önce yine böbrek nakli için çağırdılar. Bu kez nakil oldum." dedi.

- "Bağış yapılınca hayat kurtarılıyor"

Esen, hastalığının yaşamını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, organ bağışı konusunda daha duyarlı olunmasını istedi.

Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve ekibine başarılı nakil gerçekleştirdiği için teşekkür eden Esen, "Organ bağışı güzel bir şey, keşke bütün vatandaşlar daha duyarlı olsa, gerçekten bağış yapılınca hayat kurtarılıyor. 15 yıl sabrettim, üzülmedim, umudum hep vardı. 16'ncı kez kadavra çıkınca Erzurum'a çağrıldım. Tahliller de uygun olunca nakil oldum ve hem diyalizden kurtuldum hem de sağlığıma kavuştum. Allah organ bağışlayanlardan razı olsun." diye konuştu.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Öztürk de organ yetmezliğinde en etkin tedavinin nakille mümkün olduğunu anlattı.