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15 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2019 10:41 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, böbrek yetmezliği nedeniyle 15 yıldır diyalize giren Nurettin Erdal (60), nakil başvurusundan bir ay sonra bulunan uygun böbreğin nakliyle sağlığına kavuştu.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, böbrek yetmezliği nedeniyle 15 yıldır diyalize giren Nurettin Erdal (60), nakil başvurusundan bir ay sonra bulunan uygun böbreğin nakliyle sağlığına kavuştu. Ayvacık ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk babası memur emeklisi Nurettin Erdal, askerde Spina Bifida (Omurilik Hastalığı) ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası idrar kesesi yeterli şekilde çalışmayan Nurettin Erdal'a, bu rahatsızlığa bağlı olarak 15 yıl önce de böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Diyalize girmeye başlayan Erdal'in hayatı, günden güne zorlaşmaya başladı. İzmir'de 15 yıl boyunca özel bir merkezde diyalize giren Erdal, böbrek nakli olmaya karar verdi. Erdal, bir ay önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne (ÇOMÜ) başvurdu. BİR AY SONRA NAKİL OLDU Nurettin Erdal'ın beklediği haber 5 Şubat'ta Bursa'dan geldi. Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan böbreği, aynı gün Çanakkale'ye getirilerek Nurettin Erdal'a nakledildi. Erdal, 3 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 'TABURCU OLMA DURUMUNA GELDİ' Nurettin Erdal'ın 15 yıldır diyalize bağlı yaşadığını belirten ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, "Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organları yakınları tarafından bağışlandı. Sağlık Bakanlığı bizimle iletişime geçti. Gerekli doku ve kan testleri Nurettin Bey'e uyumlu çıkınca aynı gün böbrek nakli işlemini 3 saatlik bir operasyonla gerçekleştirdik. Hızlı bir şekilde iyileşme sürecine girdi. Taburcu olma durumuna geldi" dedi. 'ESKİ SAĞLIĞIMA KAVUŞTUĞUM İÇİN MUTLUYUM' Organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirten Nurettin Erdal ise, "15 yıl İzmir'de diyalize girdim. Tanıdıklar vasıtasıyla ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne nakil için başvuru yaptım, bir ay içinde organ çıktı. Ben Bursa Çekirge doğumluyum. Organ bağışının da Bursa Çekirge'den olması, benim için büyük bir şans. Böbrek rahatsızlığım boyunca yemek yeme, su içme konusunda büyük sıkıntılar çektim. İstediğimi yiyemedim, içemedim. Nakil olduktan sonra hocalarımın kontrolü altında istediklerimi yiyip, içebiliyorum. Eski sağlığıma kavuştuğum için mutluyum" diye konuştu.

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