15 yıl sonra diyabeti yenmeyi başardı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Sibel Balcı, Tip 1 diyabet hastalığı nedeniyle 15 senedir insülin iğnesi kullanıyordu. Uzun yıllar süren tedaviye rağmen şeker seviyelerini düşürmeyi bir türlü başaramayan Balcı, son olarak endokrinoloji ve diyetisyeden yardım aldı. Endokrinoloji hekimi ile beslenme ve diyet uzmanlarının yönlendirmeleriyle multidisipliner şekilde takip edilen hasta, uygulanan 6 aylık tedavi sonucunda sağlığına kavuştu.

Şeker hastalığı sebebiyle yıllardır büyük zorluklarla mücadele eden Sibel Balcı, doktorlarıyla tanışmadan önce sürekli hipoglisemi yaşadığını vurgulayarak tedaviyle birlikte hayatının tekrar düzene girdiğini söyledi. Hem insülün dozları yeniden ayarlanan hem de özel bir diyet programı uygulanan Balcı, hekimlerinin önerileri ve yaşam değişikliği sayesinde diyabetle savaşı kazandı.

“ŞEKERİM 3 AYDA NORMALE DÜŞTÜ”

Yaşadığı süreci anlatan Balcı, “15 yıllık Tip 1 Diyabet hastasıyım. Şekerim bir türlü düşmüyordu. Doktorum Dilek Hanım’ın yönlendirmesiyle insülin pompası kullanmaya başladım. 6 aydır insülin pompası kullanıyorum. Sensörle spor dahi yapabiliyorum ve şekerimdeki düşüşleri çıkışları görebiliyorum. 15 senedir düşüremediğim şekerimi 6.8’lere kadar düşürdüm, bu benim için çok güzel bir sonuç. 3 ay içinde şeker seviyelerim normale döndü. Eskiden dışarı çıktığımda sürekli aklımda yanımda iğne var mı ya da gideceğim yere iğne bırakmış mıydım düşüncesi oluyordu. Sürekli iğnemi yanıma alıp almadığımı kontrol etmek zorundaydım. Bazen kıyafetlerim ya da bulunduğum ortam iğne yapmama uygun olmuyordu. Ayrıca her yerde iğne yapmam da mümkün değildi” dedi.