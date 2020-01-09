‘15 Yılda 12 Bin Gazeteci Hakim Karşısına Çıktı 12 Bini İşsiz Kaldı’

Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilcisi Uğur Güç, birçok gazetenin varlığını sürdürebilmesi için hayati önemde olan Basın İlan Kurumu’nun iktidar tarafından tehdit mekanizması olarak kullanıldığını söyledi.

Ancak son yıllarda bu meslek grubunda artan tutukluluk, işsizlik, özlük hakları kayıpları, arka arkaya kapanan gazeteler nedeniyle bu tarihi gün, buruk bir şekilde karşılanıyor.

1961 yılında gazeteciler ile gazete patronlarına arasında yaşanan ‘özlük hakları anlaşmazlığı’ sonrası gazeteciler önce boykota gitti; ardından da ‘Basın’ adlı gazete çıkararak mesleklerine sahip çıktı. Bunun üzerine gazete patronları 10 Ocak 1961’de geri adım attı; 59 yıldır Türkiye’deki gazeteciler tarafından Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor.

Güç, ‘‘Sektörün yüzde 95'i iktidarın kontrolünde manipülasyon ve propaganda aygıtı olarak kullanılıyor. Geri kalan yüzde 5'i ise Basın İlan Kurumu tarafından kesilen cezalarla devre dışı bırakılmaya çalışılıyor. Resmi ilanlarla varlıklarını sürdürebilen yerel gazeteler cezalarla tehdit edilerek işlevsizleştiriliyor. Havuz müteahhitlerinin milyarlık borçları tek kalemde silinirken Anadolu’da yüzlerce gazete, ‘3 kuruş vergi borcu var’ diye kapanmaya zorlanıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2003-2018 yılları arasında 12 bine yakın gazeteci hakim karşısına çıktı. Sadece 2019 yılında 59 gazeteciye toplam 200 yıl ceza kesildi. 200’e yakın gazeteci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gazetecilere her gün yeni davalar açılıyor’’ dedi.

TGC Başkanı, ‘‘Günümüzde işsizlik sorunu çok ciddi boyutlara ulaştı. Basın sektöründe haberin görünmediği gazetelerini satamayan, televizyonlarını izlettiremeyen medya patronları zararı kapamanın yolunu işten gazeteci atmakta buluyor. Son günlerde sendikalı oldukları gerekçesiyle Hürriyet’ten çıkarılan 45 arkadaşımızın yanı sıra birçok gazetede daha tensikat yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temmuz 2019 istatistiklerine göre, işsiz gazeteci sayısı 11 bin 157. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ortadan kalktıktan sonra yeni kurulan İletişim Başkanlığı adeta Milli İstihbarat Teşkilatı gibi çalışıyor. 685 meslektaşımızın basın kartları sağlıklı bir gerekçe gösterilmeksizin güvenlik açısından denilerek iptal edilmiş bulunuyor. Pek çok arkadaşımızın basın kartları ise halen ‘beklemede’ denilerek henüz kendilerine ulaştırılmış değil’’ dedi.

Sansür, oto sansür, manipüle edilen haberler, kamuoyuna ulaşmayan haberlerin de Türkiye basınında yaygınlaştığına dikkat çeken Turgay Olcayto, ‘bugün çekilen sıkıntıların geçmişteki dönemlerde sendikal dayanışmaya yüz vermeyen, ve patrondan aldıkları yüksek ücretlerin sarhoşluğunda gazeteciliklerini unutan gazetecilerin rolü olduğunu söyleyerek çuvaldızı gazetecilere batırmayı da ihmal etmedi.