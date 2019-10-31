15 yılda yarım milyon Türk Erasmus'la Avrupa'ya gitti

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "2004'ten bu yana ülkemiz yarım milyondan fazla vatandaşımızı Erasmus'un değişik programları çerçevesinde özellikle Batı Avrupa ülkelerine gönderdi." dedi.

Kaymakcı, "AB Erasmus+ Programı" kapsamında program ülkelerinin temsilcilerini bir araya getiren çalışma kahvaltısında konuştu.

Türkiye Ulusal Ajansındaki etkinliğe Erasmus ülkelerinin büyükelçileri, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, bakanlık yetkilileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Kaymakcı, "2004'ten bu yana ülkemiz yarım milyondan fazla vatandaşımızı Erasmus'un değişik programları çerçevesinde özellikle Batı Avrupa ülkelerine gönderdik. Bunların içerisinde lisans öğrenimi gören öğrenciler, akademisyenlerimiz, çıraklarımız, kalfalarımız, öğretmenlerimiz, gönüllülerimiz var. Keza Avrupa ülkelerinden de ülkemize gelen birçok öğrenci var." diye konuştu.

Kahvaltıda program ülkelerinin temsilcileri ile Erasmus kapsamında karşılıklı öğrenci sayılarının artırılması ve vize kolaylığının konuşulacağını belirten Kaymakcı, şunları söyledi: