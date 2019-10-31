HABER

15 yılda yarım milyon Türk Erasmus'la Avrupa'ya gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı: - "2004'ten bu yana yarım milyondan fazla vatandaşımızı Erasmus çerçevesinde özellikle Batı Avrupa ülkelerine gönderdik" - "Erasmus'a katılanlar daha bilgili insanlar haline geliyor ve yurt dışında bir ülkede olmaktan dolayı da deneyimleri artıyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "2004'ten bu yana ülkemiz yarım milyondan fazla vatandaşımızı Erasmus'un değişik programları çerçevesinde özellikle Batı Avrupa ülkelerine gönderdi." dedi.

Kaymakcı, "AB Erasmus+ Programı" kapsamında program ülkelerinin temsilcilerini bir araya getiren çalışma kahvaltısında konuştu.

Türkiye Ulusal Ajansındaki etkinliğe Erasmus ülkelerinin büyükelçileri, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, bakanlık yetkilileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Kaymakcı, "2004'ten bu yana ülkemiz yarım milyondan fazla vatandaşımızı Erasmus'un değişik programları çerçevesinde özellikle Batı Avrupa ülkelerine gönderdik. Bunların içerisinde lisans öğrenimi gören öğrenciler, akademisyenlerimiz, çıraklarımız, kalfalarımız, öğretmenlerimiz, gönüllülerimiz var. Keza Avrupa ülkelerinden de ülkemize gelen birçok öğrenci var." diye konuştu.

Kahvaltıda program ülkelerinin temsilcileri ile Erasmus kapsamında karşılıklı öğrenci sayılarının artırılması ve vize kolaylığının konuşulacağını belirten Kaymakcı, şunları söyledi:

"Erasmus programı, Ulusal Ajansımız tarafından yürütülen bir eğitim değişim programı. Erasmus programındaki gelişmeleri ilgili ülkelerin büyükelçilikleriyle ele almak istedik. Öğrencilerimizin vizelerinin kolaylaştırılmasını özellikle bekliyoruz. Erasmus programı, gençlerimizin sadece eğitim almasını değil, aynı zamanda gezmesini de sağlıyor. Türkçede 'çok gezen mi bilir, çok okuyan mı' diye bir sorumuz var. Erasmus, öğrencilerimize, gençlerimize, insanlarımıza hem gezme hem öğrenme şansı veriyor, dolayısıyla Erasmus'a katılanlar çok daha bilgili insanlar haline geliyorlar ve aynı zamanda yurt dışında bir ülkede olmaktan dolayı da deneyimleri artıyor. Ülkemize gelen öğrenci sayısını artırmak, ülkemizden de Erasmus ülkelerine giden sayıyı artırmak konularını ele alacağız."

Faruk Kaymakcı, ülkelerde bulunan Türk sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) iş birliği yapacak sivil toplum örgütlerini de büyükelçilikler kanalıyla bir araya getirmek istediklerini ifade etti.

Kaymakcı'nın konuşmasının ardından program basına kapalı devam etti.

PARTNER Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor
Reina saldırısı davasında flaş gelişmeReina saldırısı davasında flaş gelişme
TİKA’dan Tanzanya’da balıkçılara destekTİKA’dan Tanzanya’da balıkçılara destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Erasmus Faruk Kaymakcı Türkiye Ulusal Ajansı

En Çok Okunan Haberler

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 39 kişinin öldüğü Reina saldırısı davasında flaş gelişme

Reina saldırısı davasında flaş gelişme

Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

Köpeğe eziyet görüntüleri tepki çekmişti! Valilik harekete geçti

Tepki çeken görüntüler sonrası flaş gelişme

Eskişehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 'siren' açıklaması!

Eskişehir'de oturanlar yarına dikkat! Açıklama geldi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.