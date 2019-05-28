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15 yıldır çekiyordu...Bir ameliyatla hem sağlığına kavuştu hem ilaçlardan kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

Sağlığına kavuşmak için Bulgaristan’dan Bursa’ya gelen Sevdie Hayrieva İslyamova, şeker hastalığı için kullandığı ilaçlarından da bir ameliyatla kurtulmuş oldu.Bulgaristan’da yaşayan 66 yaşındaki Sevdie Hayrieva İslyamova, 15 yıldır çektiği diyabet sorunundan 1 ameliyatla kurtuldu.

15 yıldır çekiyordu...Bir ameliyatla hem sağlığına kavuştu hem ilaçlardan kurtuldu

Sağlığına kavuşmak için Bulgaristan’dan Bursa’ya gelen Sevdie Hayrieva İslyamova, şeker hastalığı için kullandığı ilaçlarından da bir ameliyatla kurtulmuş oldu.
Bulgaristan’da yaşayan 66 yaşındaki Sevdie Hayrieva İslyamova, 15 yıldır çektiği diyabet sorunundan 1 ameliyatla kurtuldu. Yüzünden gülücükler eksik olmayan yaşlı kadın İslyamova, bundan sonraki hayatını sağlıklı bir şekilde sürecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hastanın diyabet sebebiyle Bulgaristan’dan geldiğini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Evren Dilektaşlı , “Yaklaşık 15 yıldır diyabet ve metabolik sembole bağlı diğer hastalıkları ve tansiyonu ritim bozuklukları olan hastamızın operasyonunun gerçekleştirdik. Bugün ameliyatımızın ikinci günündeyiz. Şeker oranlarında düşmeleri görüyoruz. Metabolik cerrahi operasyonlarıyla çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Kilo ve şekerden aynı anda kurtulma şansı tanıyor. Bu ameliyatın son dönemlerde gündemde olmasının sebebi, 1 ton ilaç kullanan hastaların tüm ilaçlarından kurtulma şansını sağlıyor olmasıdır” dedi.
Eskiden şeker hastalarına ‘diyetine dikkat edeceksin, insülinini kullanacaksın, ilaçlarını kesmeyerek hayatını devam ettireceksin’ diye telkinde bulunduklarını ifade eden Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, “Ama artık endokrin cerrahisiyle diyabet ameliyatlarının yapıldığını görüyoruz. Hem kilo verdiğini ve açlık kan şekerinin normale döndüğüne şahit olduk. Bulgaristan’dan gelen misafirimiz şu anda sağlına kavuştu. İnsan kimseye hastalık vermesin ancak doktorlarımızı da başımızdan eksik etmesin. 45 senelik mesleğin içerisinde her geçen gün teknoloji ile tedavilerin birleşmesini çok güzel buluyorum. Buna benzer hastalıkların tedavi yöntemlerinin her geçen gün iyileşmesi bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.
Bulgaristan’ın Ruscuk bölgesinden geldiğini ifade eden İslyamova, “Şeker hastalığım için geldim. Doktorumuza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum” diyerek mutluluğunu paylaştı.

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