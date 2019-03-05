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15 yıldır ilişki yaşadığı kadını öldürüp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 11:17 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde oturan Salim Aydın (65), 15 yıldır ilişki yaşadığı Ayyuş Çetin'in (53) ayrılık kararı vermesinden sonra, kadının oğlu Fırat Fuat A.'ya hediye olarak aldığı otomobili geri istedi.

15 yıldır ilişki yaşadığı kadını öldürüp, intihar etti

İZMİR (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde oturan Salim Aydın (65), 15 yıldır ilişki yaşadığı Ayyuş Çetin'in (53) ayrılık kararı vermesinden sonra, kadının oğlu Fırat Fuat A.'ya hediye olarak aldığı otomobili geri istedi. Evine gelen anne ve oğluyla tartışan Salim Aydın, ruhsatlı av tüfeğiyle Ayyuş Çetin'i vurup öldürdü, ardından canına kıydı. Fırat Fuat A. ise kaçarak canını kurtardı.
Dün saat 09.30 sıralarında Çiğli, 8809 sokak 162 numarada yaşanan olayda, 6 çocuk babası emekli Salim Aydın, 15 yıldır ilişki yaşadığı Ayyuş Çetin'in kendisinden ayrılmak istemesinin ardından oğlu Fırat Fuat A.'ya bir süre önce hediye olarak aldığı otomobilin kendisine geri verilmesini ya da parasının ödenmesini istedi. Ayrıca anne ve oğula, oturdukları, kendisine ait evi de boşaltmalarını söyledi. Bu gelişmeler üzerine anne ve oğlu, Aydın ile konuşmak için sabah saatlerinde evine gitti. Evde isteklerinde ısrar eden Salim Aydın ile Fırat Fuat A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Salim Aydın, evde başka bir odada bulunan ruhsatlı av tüfeğini alıp içeriye girdi. Silahı gören Fırat Fuat A., hemen dışarı kaçtı. Salim Aydın da kendisine engel olmak isteyen Ayyuş Çetin'e ateş edip öldürdü, ardından kendi çenesinin altına dayadığı tüfeğin tetiğini çekerek, yaşamına son verdi. Silah sesini duyanların ve Fırat Fuat A.'nın ihbarı üzerine olay yerine giden polisin ve sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, Salim Aydın ile Ayyuş Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İki kişinin cesedi, nöbetçi savcının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

15 yıldır ilişki yaşadığı kadını öldürüp, intihar etti

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