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  4. 15 yıldır kayıp olan şahsın akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

15 yıldır kayıp olan şahsın akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 21:42 | Son Güncelleme

Konya’da 15 yıldır kayıp olarak aranan şahsın boğularak öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü ortaya çıktı.

Konya’da 15 yıldır kayıp olarak aranan şahsın boğularak öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Şahsı öldürdüğü iddia edilen eşi, üvey oğlu, kayınbiraderi ve eşinin akrabası polis tarafından gözaltına alındı.
Edinen bilgiye göre, Necati Keleş’ten haber alamayan yakınları 19 Kasım 2005 tarihinde polise giderek kayıp müracaatında bulundu. Kaybolduğu yıl 31 yaşında olan Keleş’in yaşadığı Çumra ilçesi ve çevresinde araştırma yapan ekipler, izine rastlamadı. 15 yıl boyunca kayıp olan Necati Keleş’le ilgili Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını şahsın öldürüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmaların ardından Necati Keleş’in eşi Sebahat B., üvey oğlu Hüseyin B., kayınbiraderi Mustafa Y. ve eşinin akrabası Kadir B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin Necati Keleş’i evinde ilaçla uyutup iple boğduktan sonra cesedini Kadir B.’nin kamyonetiyle Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi’nde dağlık alana gömdüğü tespit edildi. Ekipler Keleş’in gömüldüğü yeri kepçeyle kazarken, kemikler bulundu. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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