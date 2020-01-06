HABER
  4. 15 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

15 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 21:58 | Son Güncelleme

KONYA'da 15 yıldır kayıp olarak aranan Necati Keleş'in (46), ilaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü ortaya çıktı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 15 yıldır kayıp olarak aranan Necati Keleş'in (46), ilaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili Keleş'in eşi Sebahat B., üvey oğlu Hüseyin B., kayınbiraderi Mustafa Y. ve eşinin akrabası Kadir B. gözaltına alındı.

Çumra ilçesinde oturan Necati Keleş'in ailesi, 19 Kasım 2005 tarihinde güvenlik güçlerine giderek kayıp müracaatında bulundu. O dönemde yapılan aramalarda Keleş'in izine rastlanılmadı. Aradan geçen zamanın ardından Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keleş'in bulunması için yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurdu. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından Keleş'in eşi Sebahat B., üvey oğlu Hüseyin B., kayınbiraderi Mustafa Y. ve eşinin akrabası Kadir B. gözaltına alındı. Şüphelilerin Necati Keleş'i evinde ilaçla uyutup iple boğduktan sonra cesedini Kadir B.'nin kamyonetiyle Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesinde dağlık alana gömdüğü belirlendi. Bunun üzerine bölgede yapılan kazı çalışmasının ardından Keleş'in cesedi ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
Elazığ’da park halindeki otomobil yandıElazığ’da park halindeki otomobil yandı
İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandıİkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Trump'tan İran açıklaması

Trump'tan İran açıklaması

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

Şişli'de 93 yaşındaki yaşlı adamı evinde öldüresiye dövüp gasp ettiler

Şişli'de 93 yaşındaki yaşlı adamı evinde öldüresiye dövüp gasp ettiler

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Uçan çatı binanın içine girdi

Ortalığı yerle bir etti! "Bomba patladı zannettim"

Tatil haberleri art arda geldi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Tatil haberleri art arda geldi!

15 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Korkunç gerçek 15 yıl sonra ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.