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  4. 15 yıldır komadaki "uyuyan prensin" ilk kez parmaklarını oynattığı video viral oldu

15 yıldır komadaki "uyuyan prensin" ilk kez parmaklarını oynattığı video viral oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 20.10.2020 17:27 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da kraliyet ailesi üyelerinden olan ve 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından komaya giren Prens Velid bin Halid bin Talal'ın parmaklarını oynattığı görüntüler ülkede en çok konuşulanlar arasına girdi.

Twitter'da paylaşılan ve ne zaman çekildiği teyit edilemeyen videoda prensin yakınlarından birinin parmaklarını oynatmasını istediği, prensin iki kez parmaklarını hareket ettirdiği görülüyor.

Prensin milyarder kız kardeşi Rima bint Talal, geçtiğimiz yıl paylaştığı görüntüde kardeşinin başını hareket ettirebildiğini açıklamıştı.

Rima, "Belid bin Halid başını iki tarafa hareket ettiriyor, Allah'ım sana şükürler olsun" ifadelerini kullanmıştı.

PRENSİN KAZASI VE 15 YILLIK KOMA

Suudi kraliyet ailesi üyelerinden Prens Velid, 2005 yılında bulunduğu askeri kışlada geçirdiği trafik kazasından sonra komaya alındı.

15 yıl komada kalan Velid, Arap basınında "uyuyan prens" olarak tanındı. Kazanın ardından 3 Amerikan ve bir İspanyol doktor, Velid'in beyin kanamasını durdurmayı başarırken, komadan çıkmasını sağlayamadı.

Vaktinin önemli bir bölümünü oğlunun yattığı hastanede geçiren babası Prens Halid bin Talal, oğlunun iyileşmesi umuduyla tedavi altında tutulması ve takibi konusunda ısrarcı.

Halid bin Talal, oğlunun komada olmasına ilişkin daha önce "Eğer Allah onun kazada ölmesini isteseydi. Şimdi mezarında olacaktı. 15 yıl boyunda onun ruhunu koruyan yine onu iyileştirebilir" açıklamasında bulunmuştu.

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