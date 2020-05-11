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15 yıldır mağarada yaşıyor! 'Nerede değil, nasıl yaşadığım önemli'

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2020 12:26 | Son Güncelleme

Mersin'deki doğal oluşumlu bir mağaranın içinde 15 yıldır yaşamını sürdürdüğü belirlenen 64 yaşındaki Zekai Fırat, belediye ekipleri tarafından fark edildi. Gıda kolisi yardımında bulunulan Fırat'ın halk kart için de başvurusu alındı. Fırat, "Benim nerede yaşadığım değil nasıl yaşadığımı önemli. İnsanların fazla olduğu yerde ben kalamıyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Zekai Fırat’ı, Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi’nde hayatını geçirdiği doğanın güzelliği içinde yer alan mağarada ziyaret etti. Sahip olduğu her şeyi bu mağaranın içine sığdıran Zekai Amca için hayat, doğayla baş başa yalnız geçirdiği ömür kadar.

Arkadaşları ağaçlar olan Zekai Fırat, gerek doğadan topladığı bitkileri satarak gerekse küçük bir alanda ürettiğini söylediği sahlep, yaban sarımsağı, kuşkonmaz ve kara pancarı satarak geçimini sağlıyor. Ekipler, başka geliri olmayan Zekai Amca için ücretsiz olarak gıda alışverişi yapabilsin diye halk kart başvurusunda bulundu.

'Benim nerede yaşadığım değil nasıl yaşadığım önemli'

Hayatının çoğunu doğada geçiren Zekai Fırat, huzurevine kayıtlı olduğunu fakat üretim yapamadığı için orada kalmak istemediğini belirtti. Üretmeden, sportif faaliyette bulunmadan, dört duvar arasında kişinin ömrünün kısaldığını söyleyen Zekai Amca, doğanın kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.
'Eğer bahçeli, arazisiyle ilgilenebileceğim bir yer olursa ben de giderim ama bahçeli bir yer olmazsa kalamam orada' diyen Fırat sözlerine şöyle devam etti:
'Yalnız kalmam lazım. Doğayla iç içe yaşadığımız zaman insan ömrü daha güzel olur. Benim nerede yaşadığım değil nasıl yaşadığım önemli. İnsanların fazla olduğu yerde ben kalamıyorum. Dağ başında ufacık bir delik de olsa üç dört tane ağaç bana yeter. Temiz hava sağlık açısından iyidir. Her şey için teşekkürler.'

'ZEKAİ AĞABEYİMİZİN HAYATINA NASIL DOKUNABİLİRİZ ONA BAKACAĞIZ'

'ZEKAİ AĞABEYİMİZİN HAYATINA NASIL DOKUNABİLİRİZ ONA BAKACAĞIZ'
Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ ise Büyükşehir Belediyesinin bu süreçte bütün ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, çocuk bezi, bebek maması, hijyen paketi ulaştırdığını, fakat bu yardımları yaparken Başkan Vahap Seçer’in isteğiyle ekonomik açıdan çok zor durumda olan vatandaşlara öncelikle ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.
'Biz Başkanımızın isteği doğrultusunda gıda kolilerini dağıtırken tespit ettiğimiz çok sayıda sıkıntılı hayat yaşamak zorunda kalan insanlarımıza özel ilgi gösteriyoruz. Zekai ağabeyimizin de böyle bir sıkıntısı olduğunu öğrendik' diyen Uludağ, özellikle maddi durumu kötü olanlara ulaşmak için çabaladıklarını şu sözlerle dile getirdi:
'Büyükşehir Belediyesi olarak ekonomik durumu kötü olanlara özellikle ulaşmak istiyoruz. Bugün de onun için Zekai ağabeyimizin yanındayız. Başkanımızın isteği gereği hayatına nasıl dokunabiliriz, nasıl iyileştirebiliriz ona bakacağız.' (İHA)
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