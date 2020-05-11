15 yıldır mağarada yaşıyor! 'Nerede değil, nasıl yaşadığım önemli'

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Zekai Fırat’ı, Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi’nde hayatını geçirdiği doğanın güzelliği içinde yer alan mağarada ziyaret etti. Sahip olduğu her şeyi bu mağaranın içine sığdıran Zekai Amca için hayat, doğayla baş başa yalnız geçirdiği ömür kadar.

Arkadaşları ağaçlar olan Zekai Fırat, gerek doğadan topladığı bitkileri satarak gerekse küçük bir alanda ürettiğini söylediği sahlep, yaban sarımsağı, kuşkonmaz ve kara pancarı satarak geçimini sağlıyor. Ekipler, başka geliri olmayan Zekai Amca için ücretsiz olarak gıda alışverişi yapabilsin diye halk kart başvurusunda bulundu.