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15 yıldır taştan eser üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:55 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da emekli Fransızca öğretmeni Mahmut Nurettin Medyelioğulları (66), 15 yıldır yöreye özgü volkanik bazalt taşından minyatür eserler üretiyor.

15 yıldır taştan eser üretiyor

Selim KAYA- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da emekli Fransızca öğretmeni Mahmut Nurettin Medyelioğulları (66), 15 yıldır yöreye özgü volkanik bazalt taşından minyatür eserler üretiyor. Medyelioğulları, büyük emekle üretip satmadığı 300'e yakın minyatür ve kabartmaları Müzeler Haftası'nda sergileyecek.
27 yıl Fransızca öğretmeni olarak çalıştıktan sonra 2003 yılının sonlarında emekli olan Mahmut Nurettin Medyelioğulları, taş işlemeciliğiyle ilgilenmeye başladı. Medyelioğulları, 15 yılda taştan 300 dolayında minyatür, kabartma ve rölyef üretti. Görenlerin ilgisini çeken eserleri satmayan Medyelioğulları, İŞKUR ve Sur Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle 20 kişiye de kurs veriyor. Medyelioğulları, eserlerini Müzeler Haftası'nda sergilemeye hazırlanıyor.
'GENÇLERE ÖĞRETEBİLİRSEK DAHA DA UMTLU OLACAĞIM'
Bugüne kadar ürettiği hiçbir ürününü satmadığını anlatan Medyelioğulları, şunları söyledi:
"Ürettiğim eserleri satmak yerine bunları biriktirmeyi tercih ettim. Şimdi bunları sergileyecek olmamın heyecanı içerisindeyim. Emekli olduktan sonra tesadüfen böyle bir işe başladım. Metal, ahşap ondan sonra taş oymacılığına başladım. 15 yıldan beri taş işlemeciliği yapıyorum. Bizim Diyarbakır'a özgü volkanik taş, dünyanın en sert taşı olduğu söyleniyor. 15 yılda epey bir şey yaptım. 300'e yakın parça yaptım. Yaptıklarımı da ticari amaçla yapmadım, satışını yapmıyorum. Taşlar epey birikti. Bu taşlarla bir taş müzesi açmak, onun yanında eğitim amaçlı bir atölye ve de eğitime dönük bir şeyler düşünüyorum. İmkan olursa bunun gerçekleştireceğim inşallah. Kabartmalardan Diyarbakır'la ilgili önemli minyatürler yaptım. Heykelden tutun da yüzük, bileziğe kadar yani bazalt taşla yapılacak her şeyi denedim. Hepsini de yaptım. Yapmadığım bir şey kalmadı. Bunları da makine kullanmadan sadece el aletleriyle çekiç ve keski ile yapıyorum. Bu çok sabır isteyen çok zahmetli bir iş, yani o sabrı göstermek, ben e bazen kendime şaşıyorum. Nasıl bu kadar sabırla çalıştığımı, umarım daha güzel şeyler olur, gençlere de bu işi öğretebilirsek, o zaman daha da mutlu olacağım."

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15 yıldır taştan eser üretiyor15 yıldır taştan eser üretiyor15 yıldır taştan eser üretiyor15 yıldır taştan eser üretiyor

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