15 yıldır yağ bezesi sandığı kitle 'doku kanseri' çıktı

Cengiz Bülbül, göğsünde çıkan ve yağ bezesi sandığı şişliği, büyümeye başlayınca hastaneye giderek aldırdı. Her operasyondan sonra kitle yeniden büyüyünce Bülbül, aynı işlemi 3 kez tekrar ettirdi. Ancak Bülbül'ün yağ bezesi sandığı şişliğin aslında yumuşak doku kanseri olarak bilinen sarkoma olduğu ortaya çıktı. Ameliyatla kitleyi temizleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özlem Gündeşlioğlu, bu tür kitlelerin alındıktan sonra tekrar etmemesi için bölgenin çevresinin çok geniş bir şekilde temizlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Yarım santim bile olmayan yumuşak doku tümörünün çevresi 10 santim çapında temizlenmeli" dedi.

İlaç mümessili olarak çalışan Cengiz Bülbül, göğsündeki kitlenin sadece fiziki olarak rahatsızlık verdiğini, herhangi bir ağrıya sebep olmadığını ifade ederek, "10 yıl kadar önce hastaneye giderek kitleyi ilk kez aldırdım ancak kitleyi her aldırdığımda yeniden büyüyordu. Bu nedenle aynı kitleyi 3 yıl arayla 3 kez aldırdım. Hekimler her seferinde yağ bezesi diyerek alıp gönderdi beni. Son seferinde artık 4 santime kadar büyümüştü" dedi.