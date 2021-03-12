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15 yıldır yağ bezesi sandığı kitle 'doku kanseri' çıktı

12.03.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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15 yıldır yağ bezesi sandığı kitle 'doku kanseri' çıktı

İzmir'de yaşayan 41 yaşındaki Cengiz Bülbül'ün göğsünde çıkan ve yağ bezesi sanılarak 3 kez alınan şişkinliğin "doku kanseri" olduğu ortaya çıktı.

Cengiz Bülbül, göğsünde çıkan ve yağ bezesi sandığı şişliği, büyümeye başlayınca hastaneye giderek aldırdı. Her operasyondan sonra kitle yeniden büyüyünce Bülbül, aynı işlemi 3 kez tekrar ettirdi. Ancak Bülbül'ün yağ bezesi sandığı şişliğin aslında yumuşak doku kanseri olarak bilinen sarkoma olduğu ortaya çıktı. Ameliyatla kitleyi temizleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özlem Gündeşlioğlu, bu tür kitlelerin alındıktan sonra tekrar etmemesi için bölgenin çevresinin çok geniş bir şekilde temizlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Yarım santim bile olmayan yumuşak doku tümörünün çevresi 10 santim çapında temizlenmeli" dedi.

İlaç mümessili olarak çalışan Cengiz Bülbül, göğsündeki kitlenin sadece fiziki olarak rahatsızlık verdiğini, herhangi bir ağrıya sebep olmadığını ifade ederek, "10 yıl kadar önce hastaneye giderek kitleyi ilk kez aldırdım ancak kitleyi her aldırdığımda yeniden büyüyordu. Bu nedenle aynı kitleyi 3 yıl arayla 3 kez aldırdım. Hekimler her seferinde yağ bezesi diyerek alıp gönderdi beni. Son seferinde artık 4 santime kadar büyümüştü" dedi.

Medicana International İzmir Hastanesi'nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özlem Gündeşlioğlu'nun muayene ettiği Cengiz Bübül'ün pataloji raporunda, yağ bezesi sandığı kitlenin aslında yumuşak doku kanseri olarak bilinen sarkoma olduğu ortaya çıktı.

"CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR TÜMÖR"

Doç. Dr. Özlem Gündeşlioğlu, yumuşak doku sarkomlarının, vücudumuzdaki yumuşak dokularda baş gösteren kanserli tümörler olduğunu ifade ederek, “Yumuşak dokular, vücuttaki diğer yapıları birbirine bağlar, onları destekler ve çevreler. Sarkomalar, kemiklerde, kıkırdakta, adaleler, tendonlar, yağ gibi organ veya dokuları çevreleyen, yumuşak bağdokusunda ve destekleyici dokularda ortaya çıkabiliyor. Kesinlikle ciddiye alınması gereken, ölümcül seyredebilen tümörlerdir" dedi. Sarkomaların erkeklerde kadınlara göre daha sık görüldüğünü belirten Doç. Dr. Gündeşlioğlu, “Yumuşak doku sarkomu vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Ancak en çok kollar, bacaklar, eller ve ayaklarda, göğüs, sırt, kalça, omuzlar ve karında görülürken, yaklaşık yüzde 10'u da baş ve boyunda ortaya çıkabilir. Yumuşak doku sarkomu ilk evrelerinde genellikle hiçbir belirti ve semptom göstermez. Tümör yumuşak dokuda büyüdükçe, şişme ya da yumrulara sebep olabilir" diye konuştu.

"BACAĞINDAN DERİ NAKLİ YAPILDI"

Hastanın göğsündeki tümörü çıkarmak için çevresindeki alanı 10-15 santim çapında temizlediklerini anlatan Doç. Dr. Gündeşlioğlu, "Ameliyat esnasında o bölgedeki kolumuzu hareket ettiren kası aldık, kasın altındaki göğüs kemiğinin en üst tabakasını sıyırdık. Sonrasında bacağından deri alıp, göğsüne yama yaparak ameliyatı tamamladık" diye konuşarak, ciltte çıkan kitlelerin ve lezyonların ciddiye alınarak takip edilmesi uyarısında bulundu.

DHA

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kanser İzmir
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