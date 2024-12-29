HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 15 yıldır yaşıyor, bazen çığlık atası geliyordu! Ağrı kesicilerin de pek işe yaramadığı boyun ağrısının nedeni ortaya çıktı: Nadir görülüyor

15 yıldır yaşıyor, bazen çığlık atası geliyordu! Ağrı kesicilerin de pek işe yaramadığı boyun ağrısının nedeni ortaya çıktı: Nadir görülüyor

29.12.2024 16:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de yaşayan Azize Okurlar, (62) 15 yıldır şiddetli boyun, kulak ve boğaz ağrıları çekiyordu. "Bazen ağrılardan çığlık atasım geliyordu. Geceleri uyuyamadığım oluyordu. Özellikle başımı sağa-sola çevirdiğimde ağrıyordu. Boyun fıtığı olduğum düşüncesiyle, ağrı kesiciler kullansam da pek işe yaramıyordu." diyen Okurlar'ın boyun ağrısının nedeni nadir görülen ‘eagle sendromu’ çıktı. Mersin'in Tarsus ilçesinde ameliyat edilen 3 çocuk annesi kadın, 15 yıldır çektiği ağrılardan kurtuldu.

15 yıldır yaşıyor, bazen çığlık atası geliyordu! Ağrı kesicilerin de pek işe yaramadığı boyun ağrısının nedeni ortaya çıktı: Nadir görülüyor

Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Azize Okurlar, 15 yıl boyunca boynu, sağ kulağı ve boğazında yaşadığı ağrılar nedeniyle ağrı kesici kullandı. Ancak geçen haftalarda nöroloji uzmanı bir hekimin önerisiyle Azize Okurlar, Niğde'deki bir hastanenin Kulak Burun Boğaz (KBB) servisine gitti. Burada çekilen MR'da, kulak arkasındaki kemikte uzama görüldü. Bunun üzerine Azize Okurlar ve eşi Ali Okurlar, Mersin'in Tarsus ilçesindeki özel bir hastaneye geldi.

KULAK ARKASINDAKİ STİLOİD PROSES KEMİĞİ 3 SANTİMETRE UZAMIŞ

Hastayı muayene eden ve MR sonuçlarını inceleyen KBB Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Keskin, hastanın kulak arkasındaki stiloid proses kemiğinin, kas tendonu kireçlenmesi sonucu 3 santimetre uzadığını ve çevre dokulara battığını belirledi. Op. Dr. Hüseyin Keskin'in yaptığı ameliyatla, Azize Okurlar'ın kulak arkasındaki fazla kemik alındı.

15-YIL-CEKTIGI-BOYUN-AGRISININ-NEDENI-N_490910_145252

"BAZEN AĞRILARDAN ÇIĞLIK ATASIM GELİYORDU"

Operasyondan 2 gün sonra taburcu edilen Azize Okurlar, "15 yıldır boynum, sağ kulağım ve boğazımda şiddetli ağrılar vardı. Bazen ağrılardan çığlık atasım geliyordu. Geceleri uyuyamadığım oluyordu. Özellikle başımı sağa-sola çevirdiğimde ağrıyordu. Boyun fıtığı olduğum düşüncesiyle, ağrı kesiciler kullansam da pek işe yaramıyordu. Ancak Bor'da gittiğim bir nöroloji uzmanı doktor, 'Kulağınla ilgili bir şey olabilir. Bir kulak-burun-boğaz uzmanına muayene olsan iyi olur' dedi. Ondan sonra fıtık değil, kemik uzaması olduğu ortaya çıktı. Ameliyattan sonra 15 yıldır çektiğim şiddetli ağrılardın kurtuldum" dedi.

"AĞRI YAŞAMASINA YOL AÇACAK BİR DURUM KALMADI"

Operasyonu yapan Op. Dr. Hüseyin Keskin ise Azize Okurlar'ın yaşadığı kemik uzamasının, nadir görülen ‘eagle sendromu’ olduğunu söyledi. Keskin, "Bu hastamızda kemik uzaması, kas tendonu kireçlenmesi sonucu meydana gelmiş. Uzayan kemik, çevre dokulara battığı için ağrılara yol açmış. Ameliyathane ekibimizle yaptığımız operasyonla kemiği aldık. Şimdi hastamızın ağrı yaşamasına yol açacak bir durum kalmadı" diye konuştu. (DHA)

Boyun ağrısına ne iyi gelir? Neden olur, en hızlı nasıl geçer? Boyun ağrısına ne iyi gelir? Neden olur, en hızlı nasıl geçer?
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Mersin Niğde boyun ağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuyumcularda yeni dönem! ‘Sertifika ve seri numarası olacak’

Kuyumcularda yeni dönem! ‘Sertifika ve seri numarası olacak’

Aliyev resmen duyurdu: Azerbaycan uçağını Rusya düşürdü, ateş açtılar…

Aliyev resmen duyurdu: Azerbaycan uçağını Rusya düşürdü, ateş açtılar…

Habertürk yayınını görenler şaştı kaldı! Aynı kişi sanıldı

Habertürk yayınını görenler şaştı kaldı! Aynı kişi sanıldı

İmralı'dan Abdullah Öcalan'ın mesajı paylaşıldı: "Hazırım"

İmralı'dan Abdullah Öcalan'ın mesajı paylaşıldı: "Hazırım"

Fethiye beyaza büründü!

Fethiye beyaza büründü!

Bu anketin sonuçları çok konuşulur! Muhalefetin 2 adayı da seçimi kazanıyor…

Bu anketin sonuçları çok konuşulur! Muhalefetin 2 adayı da seçimi kazanıyor…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.