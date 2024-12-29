15 yıldır yaşıyor, bazen çığlık atası geliyordu! Ağrı kesicilerin de pek işe yaramadığı boyun ağrısının nedeni ortaya çıktı: Nadir görülüyor

Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Azize Okurlar, 15 yıl boyunca boynu, sağ kulağı ve boğazında yaşadığı ağrılar nedeniyle ağrı kesici kullandı. Ancak geçen haftalarda nöroloji uzmanı bir hekimin önerisiyle Azize Okurlar, Niğde'deki bir hastanenin Kulak Burun Boğaz (KBB) servisine gitti. Burada çekilen MR'da, kulak arkasındaki kemikte uzama görüldü. Bunun üzerine Azize Okurlar ve eşi Ali Okurlar, Mersin'in Tarsus ilçesindeki özel bir hastaneye geldi.

KULAK ARKASINDAKİ STİLOİD PROSES KEMİĞİ 3 SANTİMETRE UZAMIŞ

Hastayı muayene eden ve MR sonuçlarını inceleyen KBB Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Keskin, hastanın kulak arkasındaki stiloid proses kemiğinin, kas tendonu kireçlenmesi sonucu 3 santimetre uzadığını ve çevre dokulara battığını belirledi. Op. Dr. Hüseyin Keskin'in yaptığı ameliyatla, Azize Okurlar'ın kulak arkasındaki fazla kemik alındı.

"BAZEN AĞRILARDAN ÇIĞLIK ATASIM GELİYORDU"

Operasyondan 2 gün sonra taburcu edilen Azize Okurlar, "15 yıldır boynum, sağ kulağım ve boğazımda şiddetli ağrılar vardı. Bazen ağrılardan çığlık atasım geliyordu. Geceleri uyuyamadığım oluyordu. Özellikle başımı sağa-sola çevirdiğimde ağrıyordu. Boyun fıtığı olduğum düşüncesiyle, ağrı kesiciler kullansam da pek işe yaramıyordu. Ancak Bor'da gittiğim bir nöroloji uzmanı doktor, 'Kulağınla ilgili bir şey olabilir. Bir kulak-burun-boğaz uzmanına muayene olsan iyi olur' dedi. Ondan sonra fıtık değil, kemik uzaması olduğu ortaya çıktı. Ameliyattan sonra 15 yıldır çektiğim şiddetli ağrılardın kurtuldum" dedi.

"AĞRI YAŞAMASINA YOL AÇACAK BİR DURUM KALMADI"

Operasyonu yapan Op. Dr. Hüseyin Keskin ise Azize Okurlar'ın yaşadığı kemik uzamasının, nadir görülen ‘eagle sendromu’ olduğunu söyledi. Keskin, "Bu hastamızda kemik uzaması, kas tendonu kireçlenmesi sonucu meydana gelmiş. Uzayan kemik, çevre dokulara battığı için ağrılara yol açmış. Ameliyathane ekibimizle yaptığımız operasyonla kemiği aldık. Şimdi hastamızın ağrı yaşamasına yol açacak bir durum kalmadı" diye konuştu. (DHA)