15 yıllık çocuk hasretinde mutlu son

Diyarbakır’da yaşayan çiftin 15 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisi ile sona erdi. 3 başarısız tüp bebek tedavisi sonucunda arkadaş tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran kadın tedaviyle kısa sürede gebe kaldı.

Farklı şehirlerde 3 başarısız tüp bebek tedavisi geçiren 38 yaşındaki Gülbahar Kızılırmak, arkadaş tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Yumurta rezervinin az olduğunu ve akupunktur tedavisiyle 4. denemede hastanın gebe kaldığını belirten Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer hastaya antroksan tedaviler, yumurta kalitesini artırmaya yönelik tedaviler yaptığını söyledi. Doç. Dr. Çoksüer, "Hasta bize arkadaş tavsiyesiyle geldiğinde, çocuk isteğiyle başvurdu. Hastanın daha önce başka merkezlerde 3 defa başarısız tüp bebek denemesi vardı, kliniğimize başvurdu. Biz hastayı değerlendirdiğimizde yumurta rezervinin az olduğunu, erkek sperminin de morfolojisin zayıf olduğunu gördük. Tabi biz bu hastaya antroksan tedavilerle özellikle yumurta kalitesini artırmaya yönelik tedaviler yaptık. Sonra biz bu hastaya en önemli nokta akupunktur tedavisi yaptık, çünkü yumurta kalitesi zayıf olduğu için biz de akupunktur tedavisinden faydalanmak istedik. Akupunktur tedavisi başarılarımızı en fazla etkileyen tedavidir. Biz biliyoruz ki akupunktur tüp bebek tedavisinde Avrupa’nın önde gelen tüp bebek merkezlerinde rutin olarak uygulanmaya başladı. Yeni yeni Türkiye’de de uygulanmaya başlandı, biz de kendi kliniğimizde akupunktur başarısını bilimsel olarak artık gördüğümüz için, kendi kliniğimizde rutin olarak artık her hastaya uyguluyoruz. Başarı şansımızın da artığını görüyoruz ve bizim bununla ilgili bilimsel bir çalışmamız oldu. Şu anda Çin’de kabul olan bir yazımız var. Çin’de akupunktur ve tüp bebek başarısını artırmaya yönelik bir çalışmamız da kabul oldu. Stresi azaltmak, yumurta kalitesini artırmak, yumurtanın rahmin içerisinde tutunma başarısı için rahmin kanlanmasını artırmak için ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için akupunktur kullanıyoruz. Bu dört etkiden yararlanarak Gülbahar hanıma yardımcı olduk. Bu uygulamalardan sonra hasta gebelik elde etti, bu da bizim için müthiş mutluluk kaynağı oldu. Başarısız denemeler olunca hastalarda ciddi stres ve yük artıyor ve aile içerisinde huzursuzluklar başlıyor. Bu gebelik sonucunda artık aile saadetinin yerine geldiğini ve mutlu olduklarını dile getirmesi bizim için de büyük bir gurur kaynağı oldu" dedi.