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  4. 15 yıllık dini nikahlı eşinden 41 gündür haber alamıyor

15 yıllık dini nikahlı eşinden 41 gündür haber alamıyor

06.04.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te dini nikahlı eşi Türkan Kırış’tan (51) 41 gündür haber alamayan Şahin Demir(64) eşinin hayatından endişe ediyor.Edinilen bilgiye göre Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyü’nde eşine yaşayan Asiye Kırış 25 Şubat 2021 tarihinde “Elektrik faturası yatırmaya gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı.

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Karabük’te dini nikahlı eşi Türkan Kırış’tan (51) 41 gündür haber alamayan Şahin Demir(64) eşinin hayatından endişe ediyor.
Edinilen bilgiye göre Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyü’nde eşine yaşayan Asiye Kırış 25 Şubat 2021 tarihinde “Elektrik faturası yatırmaya gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı. O günden beri eve dönmeyen dini nikahlı eşini arayan Şahin Demir, jandarmaya durumu bildirdi. 15 yıllık eşinin hayatından endişe duyan Şahin, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanenin bahçesinde eşinden bir haber gelmesini bekliyor.
Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Şahin Demir, “Eşim, elektrik faturası yatırmak için Yenice’ye gitti. Daha sonra faturayı yatırmadan Karabük’e geçeceğini ifade etti. O akşam geri dönmeyeceğini sabah döneceğini söyledi. O günden beri gelmedi. Endişeliyim. Ona çok ihtiyacım var. Kalp rahatsızıyım, her yerim şiş” ifadelerini kullandı.
Eşinin kaybıyla ilgili jandarmaya haber verdiğini belirten Demir, 15 yıllık eşinin bir anda ortadan kaybolduğunu, hayatından endişe ettiğini söyledi.
Bir an önce eşinin bulunmasını istediğini kaydeden Demir, “Sesini duymak istiyorum, yeter ki sesini duyayım” dedi.

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