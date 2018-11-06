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15 yıllık eşine yaptıkları pes dedirtti! Böyle vicdansızlık görülmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 07:36 | Son Güncelleme

İki kez kansere yakalanan eşini terk eden vefasız koca, bununla da yetinmedi. Eşinin üzerine bankadan kredi çektiren koca, oturduğu evi de satışa çıkarıp hasta karısını sokağa attı.

15 yıllık eşine yaptıkları pes dedirtti! Böyle vicdansızlık görülmedi

İstanbul Bakırköy'de yaşayan 46 yaşındaki Sibel Dınlamaz, Sezgin Selek ile 15 yıllık evliydi. Genç kadın 2002'de meme kanserine yakalandı. Hastalığı boyunca eşinin kendisine iddiaya göre hiçbir şekilde manevi desteği olmamıştı. Yine iddiaya göre Sezgin Selek, eşini hastalığı ile baş başa bırakarak terk etti. Genç kadın tüm zorluklara rağmen kanserle olan mücadelesine devam ederek hastalığı atlatmayı başardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Dınlamaz'ın kanseri yendiğini öğrenen iş adamı Sezgin Selek (50), eşini ikna ederek tekrar birlikte yaşamaya başladı. Bu sırada işleri kötüye giden Selek, iflas etti. Eşinin yanında duran Dınlamaz bankalara başvurarak eşi için yüklü miktarda kredi çekti ve eşinin işlerinin yoluna girmesini sağladı. Fakat genç kadın 2008'de yeniden kansere yakalandı. İşlerini yoluna koyan Selek ise hasta eşini yeniden terk etti. Hastalığı ile mücadele eden genç kadın bankalardan gelen icra ile ikinci bir şok yaşadı.

Selek, eşinin kendisi için çektiği krediyi ödememişti. Ayrıca Selek eşinin yaşadığı evi hasta karısından gizlice satarak Sibel Dınlamaz'ı sokağa attı. Suç duyurusunda bulunan Dınlamaz'ın şikâyeti üzerine Sezgin Selek hakkında soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy sibel dınlamaz sezgin selek MEM KANSERİ

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hayır demeyi bilin kadınlar özellikle kredi konusunda biz bir aileyiz masumiyeti altında duygular çok rahat istismar edilebiliyor. sonra adam da gidiyor yeterince zorluk yokmuş gibi bi de borç harç kalıyor başınıza. şimdi o adama ne olacak sanıyorsunuz hiç bir şey olmucak aman hanımlar biraz kavgayı göze alıp hayır deyin eğer sizi bu yüzden huzursuz ya da terk ediyorsa bi adam zaten ondan ilerde hayır gelmeyecektir (mağdur birinden tavsiye )
Böyle kocaya adalet çalışmaz, kadını da öldürebilir! Neden hiç tersini duymuyoruz, bir kadın neden erkeğe bu haksızlığı yapamıyor? Çünkü kadın bir anne ve erkeğe verilen emanet ama nerde ALLAH KORKUSU!
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