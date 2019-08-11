HABER

15 yıllık eşini böbreğiyle hayata bağladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.08.2019 10:19 | Son Güncelleme

SİİRT'te yaşayan Mehmet Çelepkolu (39), 15 yıllık eşi Aysel Çelepkolu'nun (35) böbreğiyle yaşama tutundu.

15 yıllık eşini böbreğiyle hayata bağladı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- SİİRT'te yaşayan Mehmet Çelepkolu (39), 15 yıllık eşi Aysel Çelepkolu'nun (35) böbreğiyle yaşama tutundu. Eşi için canını vermeye hazır olduğunu söyleyen Mehmet Çelepkolu, "Evlenmek için onu 6 yıl bekledim, bu davranışıyla beni çok mutlu etti" dedi.
Siirt'te mobilyacılık yapan Mehmet Çelepkolu'na, 7 ay önce baş dönmesi şikayetiyle gittiği Siirt Devlet Hastanesi'nde, kronik böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Çelepkolu, doktorların tavsiyesi üzerine teşhisten 15 gün sonra hemodiyalize girmeye başladı. Eşinin diyalizde yaşadığı zorlukları gören Aysel Çelepkolu, doktorlarla görüşerek bağışçı olmak istediğini söyledi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde yapılan testler sonucu bağışçı olabileceği tespit edilen Aysel Çelepkolu'dan alınan böbrek, 15 gün önce Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından başarıyla nakledildi.
YENİ BİR HAYAT VERDİ
Eşinin kendisine yeni bir hayat verdiğini ifade eden Mehmet Çelepkolu, evlenmek için eşini 6 yıl beklediğini belirterek, ona hislerinin sevginin ötesinde olduğunu söyledi. Çelepkolu, "Bana yeniden can verdi. Onu ne kadar sevdiğimi kendisi biliyor. Canımdan öte, her şeyim benim. Onu çok seviyorum. Bana dünyayı bağışladı. Sağlığıma kavuştum. Tüm insanlara bağışçı olmalarını, sevdiklerini hayata bağlamalarını tavsiye ediyorum" dedi.
BAĞIŞ İÇİN BİLGİLENMEK ŞART
Organ bağışı için insanların bilgi ve bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen Mehmet Çelepkolu, "İnsan, bir başkasının sağlığının bozulmasına gönlü razı olmuyor. Organ bağışında da bağışçının sağlığı bozulacak diye endişeleniyorsunuz. Hepimizin organ bağışı konusunda bilinçli olması gerekiyor. Ben kendim ve eşim için endişelendim. Fakat doktorların bilgilendirmeleri sonrasında içim rahatladı. Bağışlayın yaşatın. Eşim benim canım oldu. Ben de ona canımı vermeye hazırım" diye konuştu.
'MEHMET BANA CANINI VERİR'
Eşine böbreğini verirken hiç düşünmediğini söyleyen Aysel Çelepkolu ise, "Eşime böbrek yetmezliği teşhisi konulduktan sonra diyalize girmeye başladı. Diyalizde ve sonrasında yaşadıkları beni çok üzüyordu. Doktorlarıyla görüştüm, bağışçı olmak istediğimi söyledim. Eşim diyalizden kurtuldu, sağlığına kavuştu" diye konuştu. Eşinin de kendisi için canını verebileceğini söyleyen Aysel Çelepkolu, "Ben de hasta olsam eşim bana organ bağışında bulunurdu" dedi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ameliyatı gerçekleştiren AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise Mehmet Çelepkolu'nun başarılı bir ameliyat geçirdiğini, tüm değerlerinin normal olduğunu ifade etti. Ameliyat öncesinde sınırlı sıvı kullanan Çelepkolu'nun nakilden sonra istediği kadar su içebildiğini aktaran Prof. Dr. Aydınlı, hastanın birkaç gün içinde taburcu olacağını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Kurban Bayramı’nda yaralanmalara dikkatKurban Bayramı’nda yaralanmalara dikkat
Sağlık Federasyonu Başkanı Dinç uyardı: “Sağlıklı koşullar, sağlıklı bayram için şarttır”Sağlık Federasyonu Başkanı Dinç uyardı: “Sağlıklı koşullar, sağlıklı bayram için şarttır”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.