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15 yıllık hayaline İŞKUR sayesinde kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 15 yıl düğünlerde yemek yaparak ev bütçesine katkı sağlayan Müşerref Şentürk, İŞKUR'un engellilere yönelik desteğinden yararlanarak ilçenin ilk pizza dükkanını açtı - Kendi iş yerini açma hayaline kavuşan kadın girişimci Şentürk: - "Ayaklarımdaki his kaybı nedeniyle yüzde 58 engelli raporum var. Bir arkadaşım, İŞKUR'un engellilere yönelik destek programı olduğunu söyledi. Başvurdum ve oldu. 36 bin lira destek aldım, ben de 70 bin lira para kattım. Allah razı olsun, hükümetimiz bu imkanı verdi" - "Devletimizin bize sağladığı imkanlarla bu iş yerini açabildik. Şimdi 4 kadına daha iş imkanı sağlıyorum"

OĞUZHAN DEMİRAY - Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, 15 yıl düğünler için yemek yaparak ev bütçesine katkı sağlayan 51 yaşındaki Müşerref Şentürk, İŞKUR'un engellilere yönelik destek programından yararlanarak ilçenin ilk pizzacısı oldu.

Şeker hastalığı nedeniyle yüzde 58 engelli raporu olan Şentürk, esnaf olan eşinin işini kaybetmesi üzerine düğünlerde yemek yaparak ailesine destek oldu.

Hep bir iş yeri sahip olma hayali kuran Şentürk, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine İŞKUR'un girişimcilik kursuna katıldı.

Ardından, İŞKUR'un engellilere yönelik destek programından yararlanarak kendi iş yerini açan Şentürk, 4 kadına istihdam sağlıyor.

- "Hep kendi iş yerimi açma hayalini kurdum"

Kadın girişimci Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yemek yapmayı çok sevdiğini, yıllarca düğünler için yemek yaptığını söyledi.

İlçede esnaflık yapan eşinin işini kaybetmesi üzerine zor günler geçirdiklerini, düğünlerden kazandığı para ile evine destek olduğunu anlatan Şentürk, şöyle devam etti:

"Hep kendi iş yerimi açma hayalini kurdum. Ancak engelli olmam ve maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu yapamadım. Şeker hastalığının etkisi ayaklarıma vurdu. Şekerim sürekli yükseliyordu. Ameliyat oldum. Ayaklarımdaki his kaybı nedeniyle yüzde 58 engelli raporum var. Bir arkadaşım, İŞKUR'un engellilere yönelik destek programı olduğunu söyledi. Başvurdum ve oldu. 36 bin lira destek aldım, ben de 70 bin lira para kattım. Allah razı olsun, hükümetimiz bu imkanı verdi."

- "Şimdi 4 kadına daha iş imkanı sağlıyorum"

Şentürk, bu süreçte en büyük desteği oğlundan gördüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim çalışma gücüm oğlum oldu. 'Anne sen her şeyi yaparsın. Ben senin arkandayım' dedi. Oğlumla el ele verdik. 15 yıllık hayalim gerçek oldu. Benim başarımı görünce eşim de çok memnun oldu. Bu iş yerini açmak için çok uğraş verdim. Kendi ayaklarım üstünde durmak ve kendi çabalarımla çocuklarımı okutmak istiyordum. Bir türlü nasip olmamıştı. Devletimizin bize sağladığı imkanlarla bu iş yerini açabildik. Şimdi 4 kadına daha iş imkanı sağlıyorum."

- "Engelliyim diye evde oturmuyorum"

Eşiyle evlendiğinde 16 yaşında olduğunu aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

"Evlendiğimizde eşim lisede okuyordu. Kalabalık bir ailenin içinde yıllarca emek verdim, onlara yemek yaptım. Bir iş yeri açma fikri o zaman da vardı ama eşim sıcak bakmıyordu. Çok şükür şimdi hayalimde olan işi yapıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Engelliyim diye evde oturmuyorum. Burayı açınca moralim de düzeldi. İş yapma şevkim daha da arttı. Kendi ayaklarım üstünde durmak güzel bir duygu. Hanımlar ve engelliler evde oturmasın, devletin verdiği desteklerden yararlansın. Kadının başaramayacağı şey yoktur."

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