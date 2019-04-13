15 yıllık hayaline İŞKUR sayesinde kavuştu

"Hep kendi iş yerimi açma hayalini kurdum. Ancak engelli olmam ve maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu yapamadım. Şeker hastalığının etkisi ayaklarıma vurdu. Şekerim sürekli yükseliyordu. Ameliyat oldum. Ayaklarımdaki his kaybı nedeniyle yüzde 58 engelli raporum var. Bir arkadaşım, İŞKUR'un engellilere yönelik destek programı olduğunu söyledi. Başvurdum ve oldu. 36 bin lira destek aldım, ben de 70 bin lira para kattım. Allah razı olsun, hükümetimiz bu imkanı verdi."

- "Şimdi 4 kadına daha iş imkanı sağlıyorum"

Şentürk, bu süreçte en büyük desteği oğlundan gördüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim çalışma gücüm oğlum oldu. 'Anne sen her şeyi yaparsın. Ben senin arkandayım' dedi. Oğlumla el ele verdik. 15 yıllık hayalim gerçek oldu. Benim başarımı görünce eşim de çok memnun oldu. Bu iş yerini açmak için çok uğraş verdim. Kendi ayaklarım üstünde durmak ve kendi çabalarımla çocuklarımı okutmak istiyordum. Bir türlü nasip olmamıştı. Devletimizin bize sağladığı imkanlarla bu iş yerini açabildik. Şimdi 4 kadına daha iş imkanı sağlıyorum."

- "Engelliyim diye evde oturmuyorum"

Eşiyle evlendiğinde 16 yaşında olduğunu aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

"Evlendiğimizde eşim lisede okuyordu. Kalabalık bir ailenin içinde yıllarca emek verdim, onlara yemek yaptım. Bir iş yeri açma fikri o zaman da vardı ama eşim sıcak bakmıyordu. Çok şükür şimdi hayalimde olan işi yapıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Engelliyim diye evde oturmuyorum. Burayı açınca moralim de düzeldi. İş yapma şevkim daha da arttı. Kendi ayaklarım üstünde durmak güzel bir duygu. Hanımlar ve engelliler evde oturmasın, devletin verdiği desteklerden yararlansın. Kadının başaramayacağı şey yoktur."

