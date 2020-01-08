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  4. 15 yıllık sır cinayet: Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş

15 yıllık sır cinayet: Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

KONYA'da 15 yıldır kayıp olarak aranırken öldürülüp gömüldüğü ortaya çıkan Necati Keleş'in (46), kendisine boşanma davası açan eşi Sebahat Bilici (47) tarafından kahvesine uyku ilacı konulup, uyutulduğu, kayınbiraderi Mustafa Yeşil (44) ve eşinin akrabası Kadir Bakır (41) tarafından kabloyla boğulduğu belirlendi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 15 yıldır kayıp olarak aranırken öldürülüp gömüldüğü ortaya çıkan Necati Keleş'in (46), kendisine boşanma davası açan eşi Sebahat Bilici (47) tarafından kahvesine uyku ilacı konulup, uyutulduğu, kayınbiraderi Mustafa Yeşil (44) ve eşinin akrabası Kadir Bakır (41) tarafından kabloyla boğulduğu belirlendi. Sebahat Bilici'nin, olaydan bir gün sonra eşini gömdükleri yere gidip, cesedi hayvanların çıkarmaması için etrafına ve üzerine taş koyduğu ortaya çıktı. Gömüldüğü yerden kemikleri çıkartılan Keleş'in parmağındaki yüzükte ise 'Sebahat' yazdığı belirtildi.
Çumra ilçesinde belediyede işçi olarak çalışan Necati Keleş'in annesi Ayşe Keleş, 19 Kasım 2005 tarihinde güvenlik güçlerine giderek kayıp müracaatında bulundu. O dönem yapılan aramalarda Keleş'in izine ulaşılamadı. Aradan geçen zamanın ardından Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keleş'in bulunması için yeniden soruşturma başlatıldı.
ÖZEL EKİP KURULDU
Soruşturma kapsamında dosya, 6 ay önce Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi. Özel ekip, Necati Keleş'in ikinci evliliği olan Sebahat Bilici ile 2004 yılı Aralık ayında evlendiğini, çiftin 10 ay evli kaldıktan sonra Bilici'nin şiddet gördüğü iddiasıyla evi terk ettiğini belirledi. Keleş'in kaybolmadan 12 gün önce de Bilici'nin boşanma davası açtığını ve geçen süreç içinde de boşandığını saptadı. İlk evliliğinden 3 çocuğu olan Bilici'nin Keleş'i, öldürmüş olabileceği üzerinde duran ekip, çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Polis, Necati Keleş'in kayıp olduğu dönemde Sebahat Bilici'nin sık sık kardeşi Mustafa Yeşil ve akrabası Kadir Bakır ile görüştüğünü saptadı. Bunun üzerine Sebahat Bilici, kardeşi Mustafa Yeşil, akrabası Kadir Bakır ve olaya karıştığı öne sürülen oğlu Hüseyin Bilici (31) şüphe üzerine pazartesi günü gözaltına alındı.
CESEDİ GÖMDÜKLERİ YERİ GÖSTERDİ
Şüphelilerden Kadir Bakır, Necati Keleş'i öldürüp, Bozkır ilçesine bağlı Tepebaşı köyü mevkisindeki dağlık alanda gömdüklerini itiraf etti. Bunun üzerine ekipler Kadir Bakır ile birlikte bölgeye gitti. Bakır, yaklaşık 1 metre yüksekliğinde karla kaplı alanda Keleş'i öldürüp gömdükleri yeri gösterdi. İş makinası yardımıyla yapılan kazı çalışmasında öldürüldükten sonra cesedi çuval içine konmuş olan Keleş'in kemiklerine ulaşıldı. Kemik parçaları incelenmek üzere Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
CESEDİ KAMYONETLE DAĞLIK ALANA GETİRMİŞLER
Kadir Bakır ifadesinde, Necati Keleş'i uyuttuktan sonra kabloyla boğarak öldürdüklerini, daha sonra çuval içerisine koydukları cesedi, kamyonetle dağlık alana götürüp gömdüklerini söyledi. Çobanlık da yapan Bakır, cesedi gömdükleri bölgeye sık sık giderek kontrol ettiğini anlattı.
EŞİ, KAHVESİNE UYKU İLACI ATIP UYUTTU
Yapılan sorgulamasında o dönem bir diş hekiminin yanında çalıştığını belirten Sebahat Bilici, ifadesinde olay günü o dönem ayrı yaşadıkları için eşi Necati Keleş ile Konya'da buluştuklarını ve sonra Çumra'daki evlerine geldiğini söyledi. Evde eşinin kahvesine uyku ilacı kattığını belirten Bilici, ''Necati bana evlendiğimiz günden beri şiddet uyguluyordu. Ben de olaydan kısa süre önce boşanma davası açtım. O gün eve geldikten sonra bana 'madem boşanma davası açtın, o zaman üzerine yaptığım malları bana geri vereceksin' diyerek beni dövdü. Ben, ona yaptığım kahvenin içerisine uyku ilacı attım. Necati bir süre sonra uyudu.'' dedi.
Eşi uyuduktan sonra eve kardeşi Mustafa Yeşil ile akrabası Kadir Bakır'ı çağırdığını belirten Bilici, ''Kardeşim ve akrabam olan Kadir Bakır'ı çağırdım. Onlarda Necati'yi boğarak öldürdü. Sonra getirip araziye gömdük'' diye konuştu.
HAYVANLARIN CESEDİ ÇIKARMAMASI İÇİN ÜZERİNE TAŞ KOYMUŞLAR
Sebahat Bilici, olaydan bir gün sonra eşinin cesedini gömdükleri yere tekrar gittiklerini belirterek, ''Ertesi gün de aynı yere gidip cesedi hayvanlar çıkarmaması için üzerine ve yanlarına taş koyduk" ifadelerini kullandı.
PARMAĞINDA SEBAHAT YAZILI YÜZÜK ÇIKTI
Öldürülüp cesedi çuvala konan Necati Keleş'in bulunan kemikleri arasında parmağında, üzerinde 'Sebahat' yazılı yüzük bulunduğu öğrenildi. Keleş'in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Necati Keleş'in cenazesi Çumra ilçesinde toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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