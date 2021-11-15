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15. yüzyıldan kalan Kuran'ı Kerim'i yalnızca araştırmacılar görebiliyor! Bir benzeri daha yok

15.11.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazım şekli ve kendine has özellikleri ile bir benzeri daha bulunmayan Kur'an-ı Kerim, 15. yüzyıldan günümüze kadar ulaşmayı başardı. Bir vatandaş tarafından bağışlanarak Sivas'taki Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi’nde koruma altına alınan Kur'an-ı Kerim, hattat Meliki El Eşberi tarafından 1473 yılında kaleme alındı. El yapımı kağıtlar kullanılarak hazırlanan eserin aslını yalnızca araştırmacıların görmesine izin veriliyor. Vatandaşlar ise yalnızca dijital kopyasına ulaşabiliyor.

Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Dahiye Karagülle, Kur’an-ı Kerim’i görmek isteyen vatandaşlar dijital kopyalarına ulaşabileceklerini belirtip, şunları söyledi:

“Kütüphanemizin en güzide eserlerinden biriside 15. yüz yıla ait 1473 tarihli el yazması Kur’an-ı Kerim’imiz. Gerçekten görenleri hayran bırakacak derecede güzel yazılmış. Bu Kur’an-ı Kerim’in özelliği ilk sayfada kufi yazıyla başlıklar atılmıştır. Normalde nesih hat ile yazılan Kur’an-ı Kerim burada muhakkak hat ile yazıldığını görmekteyiz. Sure başlarında, ayet, kelime, harf sayısı ile ilgi bilgiler yer alırken Resmi Osmani ve Ali Mukaar imlaları birlikte kullanılmıştır. Kıraat ile ilgili bilgilerde yan taraflarında yer aldığını görürüz. Hattatı Meliki El Eşberi’dir.

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YALNIZCA ARAŞTIRMACILAR GÖREBİLİYOR

329 sayfadan oluşan Kur’an-ı Kerim bir vatandaşımız tarafından bağış yoluyla gelmiştir. Birçok eserimiz gibi nadide bir eser olan Kur’an-ı Kerim’imizi gelip burayı müze olarak ziyaret ettiklerinde herkese göstermemiz mümkün değil. Araştırmacılarımız görebiliyorlar, diğer vatandaşlarımızda görmek istedikleri zaman gereken prosedürleri yerine getirdikleri müddetçe dijital kopyalarını veriyoruz. Eserlerimiz yaşlı, bunların elde çok fazla tahrip olmaması gerekiyor. Bundan dolayı kurum başkanlığı olarak özen gösteriyoruz."

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İHA

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Sivas
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