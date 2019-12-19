HABER

15. yüzyılın astronomi ve matematik alimi Ali Kuşçu mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 12:36 | Son Güncelleme

15. yüzyılın astronomi ve matematik alimi Ali Kuşçu mezarı başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Matematik ve astronomi alanlarında Osmanlı Devleti'ne parlak bir çağ yaşatan ve 15. yüzyıla damgasını vuran Ali Kuşçu, kabri başında anıldı.

Kuşçu'nun Eyüp Sultan Camisi haziresinde bulunan mezarı başındaki anma etkinliğinde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ülkelerin kalkınmasında bilimin önemli olduğunu söyledi. Köken, "Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin Ali Kuşçu'yu davet etmesi ve onun çalışmalarına destek vermesi, matematik ilminin, astronomi ilminin o zamanlardan beri ana gündemimizde olduğunu, çok net bir şekilde ifade eden bir olaydır." dedi.

Bilim konusunda belediye olarak gençlere yönelik çalışmaları anlatan Köken, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan gençlere yaptığımız çalışmaların tamamında matematik evi açma derdindeyiz. Matematik ve fen bilimlerini, astronomi bilimlerini uzay evimizle beraber çocuklara gençlere aşılamak istiyoruz. Yıllarca en sevmediğimiz ders olarak algılanan matematik, o günlerde de her bilimin merkezi olarak biliniyordu. Şimdi biz yaptığımız çalışmalarla bunu gençlerle buluşturuyoruz."

Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu Alişir Botirov ise Ali Kuşçu'nun çok önemli ve değerli bir bilim insanı olduğunu dile getirerek, anma etkinliğini düzenleyen, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra Kuşçu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu
TİKA aracılığıyla yerli nohut Küba’da yetiştirilecekTİKA aracılığıyla yerli nohut Küba’da yetiştirilecek
Kadın doktora otoyolda dayak kameradaKadın doktora otoyolda dayak kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Kuşcu Eyüpsultan Camii

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Karakola gelip teslim oldular! Toplam sayı...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Adalar Kaymakamlığı duyurdu: Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edildi (Ruam hastalığı nedir, nasıl bulaşır?)

Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edildi

Kanal İstanbul ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakan Kurum duyurdu

Kanal İstanbul ile ilgili son dakika gelişmesi

Valilik duyurdu! Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu devam ediyor

Dün başlamıştı! Sehi Ormanları Operasyonu'yla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.