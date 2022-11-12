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150 bin çiçekten sadece 1 kilo üretiliyor! 80 bin liraya satılıyor

12.11.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en değerli baharatlarından biri olan safranın kilosu, 80 bin liraya ulaştı. Yaklaşık 450 bin dalının ve 150 bin çiçeğinin 1 kilo ettiği değerli baharat, gram ile satılıyor. Öte yandan Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, değeri nedeniyle safranda hileye başvurulabildiğini söyledi.

150 bin çiçekten sadece 1 kilo üretiliyor! 80 bin liraya satılıyor

Üretimdeki zorluğu ve yılda 1 kez yapılan hasadı nedeniyle fiyatı yüksek olan safran, baharat dışında gıda, boya ve ilaç sanayiinde kullanılıyor. Çiçek başı 3 dal çıkan safranın 1 kilogramı ise yaklaşık 450 bin daldan oluşuyor. İnternette orijinalinin kilogram fiyatı 80 bin liraya ulaşan baharat, bazı üreticiler tarafından taklit ve tağşiş edilerek satılıyor.

SAFRAN YERİNE HİNDİSTAN CEVİZİ, MISIR KOÇANI, AT KILI...

Tüketicilere uyarıda bulunan Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, safran yerine Hindistan cevizi, mısır koçanı hatta at kılı kullanılabildiğini söyledi. Safranın çok kıymetli bir baharat olduğunu söyleyen Manavoğlu, “Safran üretimi özellikle İran, Azerbaycan, Yunanistan, İtalya ve Fransa'da var. Safran sadece belli dönemlerde hasat edilebiliyor. 1 çiçekten sadece 3 dal safran çıkıyor. Gramaj olarak çok hafif bir ürün olmasına rağmen hem gıda hem ilaç sanayiinde kullanılıyor. İçine atıldığı binlerce tonluk suyun rengini değiştirebiliyor. Altın sarısı gibi bir renk oluşturuyor. Bunları göz önünde bulundurunca safran çok değerli bir baharat olarak ortaya çıkıyor" dedi.

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KG FİYATI 80 BİNE KADAR ÇIKIYOR

Safranın genelde gramajlar şeklinde satıldığını belirten Manavoğlu, “Orijinal bir safranın kilogram fiyatı 80 bin liraya kadar ulaşıyor. Genelde 1 ile 10 gram arasında satışı yapılıyor. Bu düşük bir oran gibi gözükse de 5 gram safran avucumuzu doldurur. Baharatı kilogram ile almaya çoğu kişinin gücü yetmez. Kullanırken 2 dalı bile yetiyor. Tüketiciler bunun alışverişini yaparken küçük miktarda alıyor ancak bu miktarların bile fiyatları yüksek olabiliyor" diye konuştu.

150 BİN ÇİÇEKTEN 1 KG ÇIKIYOR

Safran üretiminde çok ciddi emek harcandığını kaydeden Manavoğlu, “Kilogramı 80 bin lira olan bir baharat, 200 liraya satılıyorsa orada aklınıza soru işareti gelmeli çünkü bunlar safran değildir. Bazı üreticiler maalesef hileye başvuruyor. Hindistan cevizi, mısır koçanı, at kılını bile boyayarak safran gibi satabiliyorlar. Bir ürünün bir değeri vardır bunun çok ciddi altındaysa hile olabilmektedir. 1 çiçekte 3 adet safran dalı bulunuyor. 1 kilogram safran elde edebilmek için 150 bin adet safran çiçeği gerekiyor. Yaklaşık 450 bin safran dalı 1 kilograma denk geliyor. 150 bin çiçeğin elle toplanması çok emek istiyor" dedi. (DHA)

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safran baharat

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