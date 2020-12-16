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  4. 150 bin liralık dolandırıcılık yapan sahte jandarmalar adliyeye sevk edildi

150 bin liralık dolandırıcılık yapan sahte jandarmalar adliyeye sevk edildi

16.12.2020 15:53 | Son Güncelleme:
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150 bin liralık dolandırıcılık yapan sahte jandarmalar adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar’ın 3 ilçesinde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak vatandaşları yaklaşık 150 bin TL dolandıran üç şahsı Denizli’de jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yakaladı. Yakalanan şahıslar Sandıklı ilçesinde adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı, Başmakçı ve İhsaniye ilçelerinde telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak ‘soygun yapıldı olay yerinde sizin kimliğini bulundu ya da banka hesabınız terör örgütü tarafından kullanıldı’ yalanları vatandaşların dolandırıldığı ihbarını alan Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. 3 şüpheli şahsın aynı yöntemle İhsaniye ilçesine bağlı Aşağıtandır köyünde İ.A.’nın 46 bin TL’sini, Sandıklı ilçesine bağlı Ballık köyünde Z.B.’ye ait 2 altın bilezik, 2 bin 700 TL ve 440 euro parası ve aynı gün Başmakçı ilçesine bağlı Ovacık köyünde A.A.’nın 3 altın bileziğini, 4 cumhuriyet altınını, bir çift altın küpesini ve 6 bin TL’sini aynı yöntemle dolandırdıkları tespit edildi. Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri olay üzerine çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şahısların 34 AH 1962 plakalı otomobil ile dün Denizli’de yönüne gittiklerini belirleyerek Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi.

ŞAHISLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Alınan istihbarat üzerine harekete geçen Denizli JASAT timi şüphelilerin kullandığı aracı bir süre takip ettikten sonra durdurdu. JASAT timi ardından araçta bulunan A.D. (37), Ş.A. (53) ve A.Ç. (56) isimli şahısları gözaltına aldı. Sonrasında araç ve şahıslar üzerinde arama yapan ekipler 14 bin 465 TL, 105 euro, 3 burma bilezik, 3 cumhuriyet altını, 100 euronun bozdurulduğunu gösteren fiş, 4 cep telefonu ve 5 sim kart ele geçirdi. Şahıslar sonrasında Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Denizli’den Sandıklıya getirildiler. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan ele geçirilen altın ve bileziklerin Başmakçı ilçesi Ovacık köyünden A.A.’ya ait olduğu tespit edilerek, kendisine verildi.

(İHA)

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