150 bin lirayı gasbeden şüphelilerin kaçtığı aracın içine böyle atladı

Olay Maltepe'de 20 gün önce yaşandı. Ay başı olması nedeniyle hem işçilerin maaşı hem de iş yerinin ödemeleri için bankadan 150 bin lira çeken dürümcü Ahmet Tortup, iş yerinin önünde geldiğinde, bankadan itibaren kendisini takip eden 3 kişi tarafından gasbedildi. İş yerinin hemen yanındaki otoparka giriş yapan gaspçılar, aynı otoparka park ettikten sonra iş yerine yürüyen Ahmet Tortup'un elindeki para dolu çantayı aldı.

PARAYI KURTARMAK İÇİN OTOMOBİLİN İÇİNE ATLADI

Ellerinde kesici alet olduğu öğrenilen 3 şüpheli, çantayı çaldıktan sonra hemen otomobile yönelirken, bu sırada gasbedilen Ahmet Tortup ise, parayı kurtarmak için şüphelilerin kaçtığı aracın açık kapısından içeri atladı. Ahmet Tortup'un bu mücadelesi otomobilden atılması ile sonuçsuz kaldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"ARKADAŞIMIZIN PARK ETTİĞİ OTOPARKA GİRMİŞLER"

Dürümcüde görev yapan Mehmet Caneri, "Arkadaşımız bankadan parayı çektikten sonra takip ediyorlar. Onlar da arkadaşımızın park ettiği otoparka giriyorlar. Çantada 150 bin lira vardı. Dükkanın önünde gasbediyorlar. Parayı aldıkları gibi otomobille kaçıyorlar" dedi. Mehmet Caneri, paranın işçilerin parası olduğunu belirterek olaya karışanların bulunmasını istedi.

(DHA)

