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150 bin TL değerinde bakır kabloları çalan 10 hırsız jandarma ekiplerince yakalandı

04.02.2021 12:48 | Son Güncelleme:
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Kastamonu’da il merkezi ile Bozkurt ilçesinde bakır kabloları çaldıkları ileri sürülen 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Kastamonu’da il merkezi Celep köyü ile Bozkurt ilçesi Bayramgazi köyünde kabloları çaldıkları ileri sürülen 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Merkez ilçe Celep köyünde 11 Aralık 2020 tarihinde, Bozkurt ilçesi Bayramgazi köyünde ise 15 Aralık 2020 tarihinde kabloların çalınması üzerine JASAT timinde görevli jandarma dedektiflerince çalışma başlatıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Kastamonu’da il merkezi ile Bozkurt ilçesinde bakır kabloları çaldıkları ileri sürülen 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Kastamonu’da il merkezi Celep köyü ile Bozkurt ilçesi Bayramgazi köyünde kabloları çaldıkları ileri sürülen 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Merkez ilçe Celep köyünde 11 Aralık 2020 tarihinde, Bozkurt ilçesi Bayramgazi köyünde ise 15 Aralık 2020 tarihinde kabloların çalınması üzerine JASAT timinde görevli jandarma dedektiflerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Bayramgazi köyünde 8 telefon direğinden değeri 150 bin TL olan 450 metre yani 83 kilogram bakır kabloyu çaldığı tespit edilen M.T, S.D, R.T, S.Ş. ve M.A. isimli şahısların, Merkez ilçe Celep köyünden 2 bin 500 metreyi çaldığı tespit edilen M.I, O.S, S.S, C.G. ve U.I. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. S.Ş. isimli şahıs, yapılan sorgulamasında Bozkurt ilçesi Bayramgazi köyünden çalınan kabloları Samsun’da bir hurdacıya 3 bin 400 TL karşılığında sattığını kaydetti.
Ekipler, Merkez ilçe Celep köyünden çalınan kabloların bir kısmı ormanlık alanda soyulması maksadıyla yakılmış halde bulunmuş, yapılan araştırma neticesinde kabloların diğer kısmının ise Taşköprü’de bir hurdacıya satıldığını tespit etti. Hurdacıda yapılan aramada Celep köyünde telefon direğinden çalınan 12 kilogram kabloya el konuldu.
Her iki olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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