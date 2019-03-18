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150 bin TL değerinde otomobil çalan şahıs adli kontrolle serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 17:15 | Son Güncelleme

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde yaklaşık 150 bin TL değerindeki bir otomobili çalan şahıs, Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, 21 Ocak tarihinde İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde meydana geldi.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde yaklaşık 150 bin TL değerindeki bir otomobili çalan şahıs, Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 21 Ocak tarihinde İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.C.K. (34) isimli bir vatandaşa ait yaklaşık 150 bin TL değerindeki bir otomobili çalan şahıs kayıplara karıştı. Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobili çalan şahısın yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Emniyeti’nin şahısların yakalanması için başlattığı incelemeler sürerken, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu kandıra Gişeleri mevki’inde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Durdurulan otomobil ile ilgili incelemelerde bulunan ekipler, aracın plakasının ve ruhsatın sahte olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde aracın, İ.C.K. isimli vatandaşa ait olduğu oraya çıktı. Araçta bulunan A.Ç.(46) isimli şahıs, olay sonrasında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şahıs ifadesinde aracı, ismini söylemek istemediği bir arkadaşının Adana’ya götürmesi için kendisine verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette hakkında yapılan incelemede benzer suçlardan 9 kaydı bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet otoparkına çekilen otomobil ise sahibine teslim edildi.

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