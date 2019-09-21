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150 çuval çöp topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 18:10 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre gönüllüleri tarafından çevre temizliği yapıldı.Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) tarafından “Çöp benim değil ama Ayvalık benim” sloganıyla düzenlenen temizlikte yaklaşık 150 çuval atık toplanıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre gönüllüleri tarafından çevre temizliği yapıldı.
Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) tarafından “Çöp benim değil ama Ayvalık benim” sloganıyla düzenlenen temizlikte yaklaşık 150 çuval atık toplanıldı. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın yanı sıra Belediye Başkanı Mesut Ergin ve gönüllü katılımcılarla yürüttükleri proje kapsamında, ilçe merkezindeki mahalleler ve kırsal bölgelerde temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.
Temizlik çalışmasına katılan Berna Sezer isimli vatandaş, temizliği Küçükköy Mahallesi’nin arka kısmında yaptıklarını belirterek, “Bizim bulunduğumuz bölgedeki bu güzel çalışmaya ilgiinin beklediğimizden az olmasına çok üzüldüm. 5-6 kişiydik hepimiz birer çuval çöp toplayabildik. Eğer 200 kişi olsaydık, topladığımız çöp en az 200 çuval olacaktı. Tabii sonuç da daha farklı olacaktı. Ayvalık Belediyesi temizlik malzemelerimizi, çöp torbalarını ve eldivenlerimizi bile vererek bizlerin bu güzel çalışmaya gönüllü katılmamızı sağladı. Bence bu tür çalışmalar sadece yılda bir gün değil, her zaman olmalı. Herkes kendi kapısının önünü süpürse daha temiz bir dünyada yaşamış olacağız. Bence bu kültür Ayvalık’ta var” diye konuştu.
Temizlik kampanyasına minikler de katıldı
Etkinliğe katılan Vito Tuncel ve Sam Tuncel isimli iki kardeş ise böylesi anlamlı bir etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Proje kapsamında bizde kendi evimizin önündeki sokağı temizledik. Başta turistler olmak üzere büyüklerimizin yerlere gelişigüzel attıkları çöpleri topladık. Biz sadece 200 metrelik sokağımızda bir küçük poşeti bile dolduramayacağımızı düşünürken sokağımızdan 2 çuval dolusu çöpü toplamış olmamızı şaşkınlığını yaşıyoruz. “ dedi.

150 çuval çöp topladılar

150 çuval çöp topladılar

150 çuval çöp topladılar

150 çuval çöp topladılar

150 çuval çöp topladılar

150 çuval çöp topladılar

150 çuval çöp topladılar

150 çuval çöp topladılar

150 çuval çöp topladılar

150 çuval çöp topladılar

150 çuval çöp topladılar

150 çuval çöp topladılar

150 çuval çöp topladılar

150 çuval çöp topladılar

150 çuval çöp topladılar
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