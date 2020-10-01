150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!

ABD Vermont'ta yaşayan Joe geçimini sperm dönorlüğünden sağlıyor. ABD'li adam Mart ayından bu yana her zamanki kadar meşgul olduğunu şu an Londra'da bulunduğunu belirterek sperm ihtiyacı olan İngiliz kadınların buradayken iletişime geçmesini umduğunu söylüyor.

Gerçek adını gizli tutan Joe, 'Dünya çapında yaklaşık 150 çocuğum var, ancak şu anda çocuklarıma hamile olan beş kadın var ve biri çoktan doğmuş. Koronavirüs beni yavaşlatmadı ve kendimi her zamankinden daha meşgul hissediyorum. Bebeklerin çoğu bana benzediği için doğduklarında fotoğraflarını görmeyi seviyorum. Benimle çevrimiçi olarak iletişime geçen birkaç kadına sperm sağlamak için Arjantin'e gitmişti, ancak birkaç hafta önce uluslararası uçuşlar başlayana kadar orada sıkışıp kaldım. Şimdi birkaç haftadır Birleşik Krallık'tayım ve mümkün olduğunca çok insanın hamile kalmasına yardımcı olmayı umuyorum' diye konuşuyor.

Joe, kadınların bebek sahibi olmasına yardım etme arayışında Amerika'nın yanı sıra İngiltere, İtalya, Singapur, Filipinler ve Arjantin'i gezdi.