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150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 08:17 | Son Güncelleme

150'den fazla çocuğun babası olan sperm donörü, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi sırasında altı bebeğin daha babası oldu ve kısıtlamaların onu yavaşlatmadığını söyledi.

150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!

ABD Vermont'ta yaşayan Joe geçimini sperm dönorlüğünden sağlıyor. ABD'li adam Mart ayından bu yana her zamanki kadar meşgul olduğunu şu an Londra'da bulunduğunu belirterek sperm ihtiyacı olan İngiliz kadınların buradayken iletişime geçmesini umduğunu söylüyor.

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Gerçek adını gizli tutan Joe, 'Dünya çapında yaklaşık 150 çocuğum var, ancak şu anda çocuklarıma hamile olan beş kadın var ve biri çoktan doğmuş. Koronavirüs beni yavaşlatmadı ve kendimi her zamankinden daha meşgul hissediyorum. Bebeklerin çoğu bana benzediği için doğduklarında fotoğraflarını görmeyi seviyorum. Benimle çevrimiçi olarak iletişime geçen birkaç kadına sperm sağlamak için Arjantin'e gitmişti, ancak birkaç hafta önce uluslararası uçuşlar başlayana kadar orada sıkışıp kaldım. Şimdi birkaç haftadır Birleşik Krallık'tayım ve mümkün olduğunca çok insanın hamile kalmasına yardımcı olmayı umuyorum' diye konuşuyor.

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Joe, kadınların bebek sahibi olmasına yardım etme arayışında Amerika'nın yanı sıra İngiltere, İtalya, Singapur, Filipinler ve Arjantin'i gezdi.

Joe hem cinsel ilişki hem de suni sperm tohumlama sunuyor ve çocuklarının yaklaşık yarısının seks yapmasının bir sonucu olduğunu söylüyor.

'DÜNYAYI DAHA İYİ BİR YER HALİNE GETİRMEYİ SEVİYORUM'

'Her iki seçeneği de sunuyorum ve doğal yolun başarı oranı daha yüksek olmasına rağmen, bunun herkes için olmadığını anlıyorum. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmekten zevk aldığım için 'sperm kabı' için ücret almıyorum. Bazı kadınlar uzakta yaşıyorlarsa seyahat masraflarına yardım etmeyi teklif ediyorum. Bir doğum olduğunu bildiğimde kendimi her zaman harika hissediyorum.'

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Joe, dünyanın her yerinden kadınlarla Facebook veya e-posta yoluyla iletişime geçiyor.

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