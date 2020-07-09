150 düşünür ve yazarın ifade özgürlüğü için 'hoşgörüsüzlük' uyarısı yaptığı mektup tartışma yarattı

Aralarında JK Rowling, Salman Rüşdi ve Margaret Atwood gibi isimlerin olduğu 153 yazar, akademisyen ve insan hakları savunucusu, ABD'de George Floyd'un hayatını kaybetmesinin "ırklar arasında ve sosyal adaletin sağlanması için güçlü protestolar" başlattığını ancak tartışmalarda "hoşgörüsüz bir ortam" oluşmaya başladığını öne sürdü.

Ancak mektup, sosyal medyada tartışma yarattı ve tepki topladı. Bazı isimler, mektubun "ifade özgürlüğüne yöneltilmiş bir eleştiri" olduğu yorumunu yaptı.

Mektupta, "Liberal toplumun can damarı olan bilgi ve fikirlerin özgürce karşılıklı bir şekilde ifade edilmesi, her gün biraz daha zorlaşıyor" denildi.

Harper's Magazine'in web sitesinde salı günü yayımlana mektupta, oluşan tartışma ortamında "karşı görüşlere yönelik hoşgörüsüzlük, herkesin önünde küçük düşürmenin rağbet görmesi ve karmaşık politika meselelerini kör edici bir ahlaki kesinlik içerisinde çözme eğilimi" olduğu belirtildi.

Mektupta neler deniyor?

Mektupta, "Her kesimden güçlü ve hatta sert karşı görüşlerin değerli olduğunu kabul ediyoruz. Ancak, ifade ve düşüncenin sınırları aşılmış gibi algılanan durumlarda hızlı ve sert karşılık verilmesi çağrılarını artık çok daha sık duyar olmaya başladık" denildi.