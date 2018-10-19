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150 kilo demiri motosiklete yükleyip çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 10:12 | Son Güncelleme

ADANA'da, motosiklete yükledikleri 150 kilo demiri çalan Şehmus Dündar (24) ile Eyüp Ef (28), güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, motosiklete yükledikleri 150 kilo demiri çalan Şehmus Dündar (24) ile Eyüp Ef (28), güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı. Olay, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehmus Dündar ve Eyüp Ef, bir işyerinin bahçesine motosikletle geldi. Yerde bulunan 5 parça dökme demiri alan şüpheliler, toplam ağırlığı 150 kiloya ulaşan parçaları motosiklete yükledi. Daha sonra şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Şüpheliler daha sonra 4 aracın aküsünü de çaldı. İhbar üzerine olay yerine giden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soygunların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler yaptıkları araştırmada, şüphelilerin hırsızlık suçundan sabıkaları bulunan Şehmus Dündar ve Eyüp Ef olduğunu belirledi. Dündar ve Ef kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Dündar sorgusunda, "Demirleri yol kenarında görünce, hurda sanıp aldık. 150 lira karşılığında hurdacıya sattık. Aynı şekilde aküleri de sattık. Parayı ihtiyacımızı karşılamak için kullandık" dedi. İşlemleri tamamlanan Dündar ve Ef, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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