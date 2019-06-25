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150 kilo Hint kenevi ile yakalandı, 'Biraz fazla olmuş' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 20:55 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, evinin bahçesinde 150 kilo ağırlığında 260 kök Hint keneviri ele geçirilen F.O.

Cemil SEVAL/SARUHANLI (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, evinin bahçesinde 150 kilo ağırlığında 260 kök Hint keneviri ele geçirilen F.O. (39), jandarma tarafından gözaltına alındı. F.O.'nun verdiği ilk ifadesinde, "Bahçeye kendime yetecek kadar ekmek istedim. Biraz fazla olmuş" dediği öğrenildi.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İshakçelebi Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası F.O.'nun evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini öğrendi. Harekete geçen ekipler, bugün saat 14.00 sıralarında, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 'Volta' isimli uyuşturucu arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, evde, bahçesinde ve çevresinde yapılan kontrolde; boyları 30 santim ila 3 metre arasında değişen, ağırlığı ise yaklaşık 150 kilo gelen 260 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan F.O.'nun ilk ifadesinde, "Bahçeye kendime yetecek kadar ekmek istedim. Biraz fazla olmuş. Kesinlikle bu işin satışıyla ilgili bir düşüncem yoktu. Kendim içmek için ektim. İçiciyim, pişmanım" dediği öğrenildi. F.O.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen Hint kenevirleri ise imha edildi.

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