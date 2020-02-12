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  4. 150 kiloluk camgöz cinsi köpek balığı ilgi odağı oldu

150 kiloluk camgöz cinsi köpek balığı ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 20:42 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde balıkçılık yapan Sami Küçük, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında yakalanan yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığını tezgahında sergiliyor.

150 kiloluk camgöz cinsi köpek balığı ilgi odağı oldu

Şarköy'den Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına yakalanan yaklaşık 3.50 metre uzunluğunda olan 150 kiloluk camgöz cinsi köpek balığını Sami Küçük, Lüleburgaz'da sergilemeye başladı.

45 yıldır balıkçılık yapan Küçük'ün sergilediği balık vatandaşların ilgisini çekerken, bol bol fotoğrafları çekildi. Küçük, satışa çıkardığı köpek balığı için çok büyük bir kar gözetmediğini belirterek, "Camgöz cinsi köpek balığı Şarköy açıklarında yakalandı. 150 kilo ağırlığında ve yaklaşık 3,50 metre uzunluğunda. Ben her yıl köpek balığı yakalandıkça Lüleburgaz insanının görmesi için getirmeye çalışıyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Lüleburgaz Sami Küçük Tekirdağ

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