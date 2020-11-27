150 kişilik Zoom toplantısında kamerayı açık unutup tuvalete gidince istifa etmek zorunda kaldı

Pazartesi günkü Zoom toplantısı sırasında Frances Cogelja, tuvalete giderken götürdüğü dizüstü bilgisayarının kamerasını kapatmayı unuttu.

Görüşmeye öğrencilerin de dahil olduğu yaklaşık 150 kişi katılmıştı.

Cogelja tuvaletten döndükten sonra bir süre boyunca kimse olaya ilişkin bir şey söylemedi.

Fakat kurulun yönetim yardımcısı Scott James-Vickery, toplantı ilerlediğinde "Gördüğüm kadarıyla öğretmenlerimiz profesyonelce davranırken sen evde tuvalette oturuyorsun" dedi.

Yaşanan olaydan sonra Cogelja, Hackensack belediyesinde yer alan okulun yönetim kurulundaki pozisyonundan istifa etti.

Cogelja'nın istifası salı öğleden sonra duyuruldu. Boşalan pozisyona kanunen 29 Ocak'a kadar yeni biri getirilmeli.

New York Post öğretmene telefonla ulaştığında, kendisi olaya ilişkin yorumda bulunmayacağını söyledi.

Cogelja öğrencilere LGBTQ+ tarihinin anlatılmasını ön gören müfredat değişikliğine karşı yorumlarıyla da gündeme gelmişti.

Okulun müdürüne şubatta gönderdiği e-mailde kendisi şunları yazmıştı:

Bir kişinin cinsel tercihleriyle topluma katkıları ya da toplumdaki başarıları arasında bağ kurulması fikrini iğrenç buluyorum. Nereye baksam, bu alternatif yaşam tarzı hikayelerini çocuklarımızın aklına zorla sokuyorlar. Ne zaman bitecek bu?

Yorumların medyaya sızmasıyla Cogelja velilerin tepkisini toplamıştı.

Change.org’da kendisinin istifasını isteyen bir imza kampanyasına da bin 900'den fazla kişi katılmıştı.

