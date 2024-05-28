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  4. 150 km hızla gidiyordu! Erbakan'ın makam aracından korkutan manevra

150 km hızla gidiyordu! Erbakan'ın makam aracından korkutan manevra

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.05.2024 09:50
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın makam aracı otoyolda 150 kilometre hızla giderken önlerine aniden bir köpek çıktı. Hızlı refleksiyle manevra yapan sürücü sayesinden feci kaza önlenmiş oldu.

Son günlerin tartışılan konusu sokak köpeklerini bir kez daha gündeme taşıyacak bir olay yaşandı. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın makam aracı otoyolda giderken önlerine aniden bir köpek çıktı.

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SON ANDA DİREKSİYONU KIRDI

Konvoy halinde giden Erbakan ve korumalarının konvoyu büyük bir kaza atlattı. İddiaya göre Erbakan'ın da içinde bulunduğu makam aracının önüne aniden bir sokak köpeği çıktı. O sırada 150km hızla giden araç küçük bir manevrayla kurtuldu. Görüntüleri yayınlanan anlarda sağ şeritte başka bir aracın olmaması da olası bir kazanın önüne geçiyor.

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SOKAK KÖPEĞİ TARTIŞMALARI

31 Mart yerel seçimleri öncesi “Ahlak yoksa başıboş köpekler vardır. Sokaklarımızı güvenli tutacağız, çocuklarımızı yaşatacağız” sözleriyle propaganda yapan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, başıboş hayvanların “uyutularak” öldürülmesine tepki göstermişti. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan tepkisini, “Cenab-ı Allah’ın verdiği bir canı, ancak Cenab-ı Allah alabilir” sözleriyle dile getirmişti.


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Anahtar Kelimeler:
köpek Fatih Erbakan kaza
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