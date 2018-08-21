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150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

Muş'tan Adana'ya getirdiği 150 küçükbaş hayvan satan Nusret Aydemir, alacak verecek defterini kaybedince perişan oldu. Aydemir, kimden ne kadar para aldığını ve kime hangi hayvanı vereceğini bilemediğini söyledi.

Kurban Bayramı'nın 1. günü olmasına rağmen sabahın ilk saatlerinden itibaren bir taraftan kurban kesme telaşı başlarken bir taraftan da kurban satışları devam etti. Muş'tan Adana'ya 150 küçükbaş hayvan getiren ve bu hayvanlarında çoğunu satan Nusret Aydemir ise alacak verecek defterini kaybettiği için kara kara ne yapacağını düşünüyor. Hangi kurbanı kime sattığını ve kimden ne kadar kaparo aldığını not defterine yazan Aydemir, kurbanını almaya gelenler olduğu zaman karışıklık çıkmasından korkuyor.

Aydemir, satılan kurbanlıkların bütün bilgisinin alacak verecek defterinde olduğunu belirterek, "Kurban alan bir kişi benden defteri almıştı sanırım o da defteri daha sonra otomobiline koydu. Kurbanı seçme telaşında biz de defteri onun otomobilinde unuttuk. O defterde kim hangi kurbanı almış, ne kadar kaparo vermiş hepsi yazıyordu. Şimdi bizim sabit müşterilerimiz var onlarda sıkıntı olmaz. Ama ben o defter olmadan kim ne kadar para verdi hangi kurbanı aldı bilemem. O arkadaştan ricam otomobiline baksın defter onda ise rica ediyorum bize ulaşıp getirsin. Yoksa çok büyük bir karışıklık olacak" dedi.
Aydemir, defterin bulunması için polise de başvuru yaptı. Polis de çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip defteri bulmaya çalışıyor.

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kurban bayramı kurbanlık muş nusret aydemir

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Boyle adamlarin eline kaldiysa Ticaret vayy Halimize Ee Akilsiz 200 bin tl ye yakin elinde malzeme var is yapiyorsun INSAN HER IHTIMALE KARSI BIDE YEDEK DEFTER TUTMAZMI .Hadi telefondan kayittan ondan bundan Anlamiyorsun diyelim Bunudami Yapamiyorsun..
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