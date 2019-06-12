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150 metrelik uçuruma düşen inek iki gündür mahsur

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Horasan ilçesine bağlı Pirali köyünde iki gün önce dolu, rüzgar ve fırtınadan kaçan 23 büyükbaş, 150 metrelik uçuruma düştü.

150 metrelik uçuruma düşen inek iki gündür mahsur

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Horasan ilçesine bağlı Pirali köyünde iki gün önce dolu, rüzgar ve fırtınadan kaçan 23 büyükbaş, 150 metrelik uçuruma düştü. 22 hayvan telef olurken, sağ kalan bir inek mahsur kaldı.
Olay, 10 Haziran günü saat 21.00 sıralarında Horasan ilçesine bağlı Pirali Mahallesi'nde meydana geldi. Cüneyt Karataş Güler'in sahibi olduğu büyükbaş sürüsü, dolu, rüzgar ve fırtınadan ürkerek, kaçmaya başladı. 23 inek, 150 metre derinliğindeki uçuruma düştü. 22 inek telef olurken, bir inek sağ kaldı.
Çobanın yardım istemesi üzerine bölgeye giden köylüler, bir tarafı uçurum olan bir tarafından da Aras Nehri geçen uçurumdaki ineği, bulunduğu yerden çıkaramadı. İneğin vinç ya da botla kurtarılabileceğini belirten köylüler, yetkililerden yardım istedi.
Güler, "Bir taraf uçurum, bir taraf Aras Nehri. İnek 2 gündür mahsur. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

150 metrelik uçuruma düşen inek iki gündür mahsur150 metrelik uçuruma düşen inek iki gündür mahsur150 metrelik uçuruma düşen inek iki gündür mahsur

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