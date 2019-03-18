150 milyon çocuk yetersiz besleniyor

Aşırı yetersiz beslenme nedeniyle durumu kritik olan çocukların sayısı ise 50 milyon.Alman hükümeti, muhalefetteki Yeşiller’in Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasına dair verdiği soru önergesini yanıtladı. Buna göre mevcut koşulların devam etmesi halinde 2030 yılına dek dünya çapında şu an beş yaşın altında olan yaklaşık 56 milyon çocuk yetersiz beslenme ve eksik tıbbi bakım nedeniyle hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Hükümetin verdiği bilgiye göre yine dünya çapında 150 milyon çocuk kronik olarak yetersiz besleniyor. Aşırı derecede yetersiz beslenen ve acil yardım edilmesi gereken çocukların sayısı ise 50 milyon.

Çocukların üçte ikisi şiddet mağduru

Alman hükümetinin verdiği bilgiye göre silahlı çatışmaların olduğu bölgelerde yaşam mücadelesi veren çocukların durumunun da özel olarak ele alınması gerektiği bildirilirken, çocukların, şiddet ve uluslararası hukukun ihlali karşısında çok daha korumasız oldukları ifade edildi. Ayrıca metinde dünyadaki çocukların üçte ikisinin şiddetin çeşitli türlerine maruz kaldıkları da belirtildi. Çocuklar ve annelerinin sağlık durumlarını iyileştirmeye yönelik faaliyetler için Alman hükümetinin 2017 yılında 572 milyon euro kaynak ayırdığı ve bu kaynağın çeşitli kurum ve kuruluşlara aktarıldığı da verilen bilgiler arasında.