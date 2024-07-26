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150 TL’den 500 TL’ye yükselmişti! Yurt dışı çıkış harcından muaf tutulacaklar belirlendi!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
26.07.2024 11:13
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Geçtiğimiz günlerde alınan kararla birlikte yurt dışı çıkış harcı 150 TL’den 500 TL’ye yükselmişti. TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yurt dışı çıkışı esnasında harç pulu ücretinden kimlerin muaf olacağını tek tek açıkladı.

150 TL’den 500 TL’ye yükselmişti! Yurt dışı çıkış harcından muaf tutulacaklar belirlendi!

Vergi reformuna ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtlayan TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yurt dışı çıkış pulundan kimlerin muaf olduğunu açıkladı. Ayrıca Muş, deprem bölgesindeki mücbir sebeplerin süresinin 31 Ağustos’ta sona ereceğini, uzatma kararının hükümette olduğunu belirterek sözlerine başladı.

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PASAVAN SINIR BÖLGELERİ HARÇ PULU ÜCRETİNDEN MUAF TUTULACAK

TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, bu yılın ilk altı ayında genel bütçe geliri olarak tahsil edilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları toplam tutarının ise 1 milyar 217 milyon lira olduğunu belirterek, 150 liradan 500 TL'ye yükseltilen yurt dışı çıkış harcından istisna olan kesimleri; çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan diye adlandırılan, sınır bölgelerimizde yaşayan vatandaşların sınır ülkeye pasaportsuz gidebilmesinin sağlandığını ifade etti. Muş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demir yolu toplu taşıma ve yük taşıma araçları mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmayacağını da dile getirdi.

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DEPREM SONRASI MÜCBİR SEBEPLER BU YIL BİTİYOR

Muş, deprem sonrası ilan edilen mücbir sebep durumuna ilişkin şu an itibarıyla bir uzatma söz konusu olmadığını belirterek, "Sonrasıyla alakalı yapılacak başka bir değerlendirmede hükümetin farklı bir kararı olur mu onu bilemiyorum ama şu an hükumetin gündeminde olmadığını ifade edebilirim" dedi. Ayrıca Muş, teklifin, vergi mevzuatında yapılması öngörülen değişikliklerle, kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sunacağını, Kurumlar Vergisi Kanunu gereğince kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olduğunu ve muafiyetten kadın-erkek kooperatif ayrımı bulunmadığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
tbmm yurt dışı
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