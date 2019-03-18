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150 TL ve 6 paket sigarası için engelli şahsı 30 kez bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 15:44 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 50 yaşındaki bedensel engelli Muktedir Çapur’un 150 TL parası ve 6 paket sigarası için 30 kez bıçaklayıp boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi.

150 TL ve 6 paket sigarası için engelli şahsı 30 kez bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 50 yaşındaki bedensel engelli Muktedir Çapur’un 150 TL parası ve 6 paket sigarası için 30 kez bıçaklayıp boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının, kaldığı cezaevinden izin alarak dışarı çıktığı öğrenildi.

Karamürsel’de dün gece saatlerinde engelli aracında kuruyemiş satarak geçinen 50 yaşındaki Muktedir Çapur’u boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen şahıs, adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Dün gece saatlerinde Kayacık Mahallesi Akasya Sokak üzerinde meydana gelen olayda Akasya Sokak üzerindeki bir evde yaşayan ve geçimini elektrikli engelli aracıyla kuruyemiş satarak sağlayan bedensel engelli Muktedir Çapur(50), evinin giriş bölümünde, birlikte yaşadığı ve nişan cemiyetinden döndüğü öğrenilen ailesi tarafından ölü bulundu. Çapur’un kanlar içinde yerde yattığını gören ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerine yapılan incelemede boğazında kesikler olan Muktedir Çapur’un öldüğü tespit edildi.

Yaşlı adamı öldürdüğü iddia edilen şahıs yakalandı
Çapur’un öldüğünü öğrenen yakınları ise şoka girdi. Daha sonra olay yerine gelen polis tarafından yapılan incelemede ise boğazında birden fazla bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Öldürülmüş olabileceğinden şüphelenilen Çapur’un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın ardından Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Karamürsel Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan takip sonrasında Çapur’u öldürdüğü iddia edilen Gürsel K. (25) adlı şahıs başarılı bir operasyonla yakalandı.

150 TL ve 6 paket sigara için engelli şahsı boğazını keserek öldürdü
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahsın engelli adamı vücudunun 30 yerinden bıçaklayıp boğazını kestiği ve daha sonra 150 Tl parasını ve 6 paket sigarasını gasp ettiği öğrenildi. Yaşlı adamı gasp etmek amacı ile öldürdüğü iddia edilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan, cinayet şüphelisi Gürsel K.’nin uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tutuklu bulunduğu Kandıra’daki açık cezaevinden bir hafta izin alarak dışarı çıktığı öğrenildi.

150 TL ve 6 paket sigarası için engelli şahsı 30 kez bıçaklayarak öldürdü

150 TL ve 6 paket sigarası için engelli şahsı 30 kez bıçaklayarak öldürdü

150 TL ve 6 paket sigarası için engelli şahsı 30 kez bıçaklayarak öldürdü

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